Avant d’affronter le Maroc, le Real Madrid a trouvé un accord sur l’avenir de sa star

De retour à l'entraînement avec l'équipe de France, qui se prépare à affronter le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, Aurélien Tchouaméni a dissipé les doutes sur son avenir.

Selon le réseau français « RFM », le milieu de terrain aurait trouvé un accord pour prolonger son contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2031.

Recruté à Monaco pour 80 millions d’euros à l’été 2022, le milieu de terrain était initialement sous contrat jusqu’en 2028.

Ce nouveau renouvellement confirme la confiance mutuelle entre le joueur et le club, d’autant plus que plusieurs grands clubs européens s’intéressent à lui.

Le milieu de terrain de 26 ans, formé au centre de formation des Girondins de Bordeaux, totalise 49 sélections avec les Bleus et a marqué 3 buts sous le maillot tricolore.

La saison passée, il a disputé 49 matchs sous le maillot madrilène, inscrit deux buts et délivré deux passes décisives, contribuant ainsi au triplé historique composé de la Ligue des champions 2024, de la Liga 2024 et de la Coupe du monde des clubs 2023, ainsi que de la Coupe intercontinentale 2025.

L’officialisation est attendue dans les prochains jours, actant le statut de pilier du milieu madrilène pour les cinq années à venir.