La polémique arbitrale qui entoure la Coupe du monde 2026 ne s’arrête pas au cas de l’attaquant américain Folarin Balogun. Selon la radio française Monte-Carlo, la Fédération française de football a saisi la Fédération internationale de football (FIFA) pour demander l’annulation du carton jaune reçu par Michael Oulessi, juste avant le quart de finale très attendu contre le Maroc.

Cette démarche intervient quelques heures après la polémique suscitée par la décision de la FIFA de lever la suspension automatique de l’attaquant américain Folarin Balogun et de l’autoriser à affronter la Belgique, une mesure qui a provoqué les protestations de la Fédération belge et de l’UEFA. alors que certains redoutaient que cette décision n’ouvre la voie à des recours contre les sanctions disciplinaires en plein tournoi.

Selon la radio « Monte-Carlo », la Fédération française a déjà transmis un dossier officiel à la FIFA demandant l’annulation de l’avertissement reçu par Oulissi lors de la victoire contre le Paraguay (1-0) en huitièmes de finale.

L’avertissement a été brandi à la 90^e minute, après un accrochage entre l’ailier du Bayern Munich et le Paraguayen Matías Galarza : Oulissi a tiré le maillot de son adversaire, qui est ensuite tombé en se tenant le visage, même si les images ne révèlent pas – selon la version française – de coup direct au visage.

La délégation tricolore juge l’avertissement injustifié et étaye son dossier par des images censées prouver l’absence de faute.

L’enjeu est de taille pour les Bleus : en cas de nouveau carton jaune face au Maroc en quarts de finale, Oulissi manquerait la demi-finale.

L’objectif est de lui permettre d’affronter le Maroc sans risque, puis d’être disponible en demi-finale en cas de qualification des Bleus.

Cette démarche intervient alors que l’affaire Folarin-Balogun continue d’alimenter les débats : la commission de discipline de la FIFA a suspendu l’application automatique du carton rouge reçu par l’attaquant américain face à la Bosnie-Herzégovine, le rendant ainsi éligible pour le huitième de finale contre la Belgique.

Cette décision a provoqué l’indignation : la Fédération belge a publié deux communiqués successifs pour affirmer qu’elle était contraire aux règlements de la FIFA et de la Coupe du monde, et a laissé entendre qu’elle envisageait toutes les voies de recours juridiques, tandis que l’UEFA a dénoncé une atteinte à l’intégrité de la compétition et un dangereux précédent.

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