Avant d’affronter l’Arabie saoudite, la rencontre entre l’Uruguay et le Cap-Vert s’inscrit déjà dans l’histoire de la Coupe du monde

La Coupe du monde 2026 a établi un record historique : l’Uruguay et le Cap-Vert, deux des nations les moins peuplées jamais présentes au Mondial, se sont affrontées pour la première fois dans un match nul palpitant (2-2).

Selon la chaîne argentine « TYC », les deux nations totalisent à peine 4 millions d’habitants : l’Uruguay, double champion du monde en 1930 et 1950, en rassemble environ 3,5 millions, et 1950), tandis que le Cap-Vert, avec ses 530 000 habitants (dont 120 000 à Praia), découvrait pour la première fois la compétition.

La sélection africaine, qui participait pour la première fois à la Coupe du monde, a livré une prestation exceptionnelle qui a stupéfié les spectateurs : Kevin Pina a ouvert le score d’un superbe coup franc, inscrivant ainsi le premier but de l’histoire de son pays dans cette compétition mondiale, avant que Hélio Farela n’ajoute le deuxième but, consolidant ainsi la surprise du « Cap-Vert », qui avait déjà arraché un précieux match nul face à l’Espagne, grande favorite du titre.

De son côté, l’Uruguay de Marcelo Bielsa a enchaîné un deuxième match nul (2-2), après celui inaugural face à l’Arabie saoudite (1-1), dans un groupe H où les quatre équipes comptaient un point après la première journée.

Après la deuxième journée, l’Espagne occupe la première place du groupe avec 4 points grâce à sa large victoire sur l’Arabie saoudite (4-0), tandis que l’Uruguay et le Cap-Vert totalisent deux points chacun et que l’Arabie saoudite reste dernière avec un seul point.