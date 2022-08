Avant Benzema, quels autres joueurs ont remporté le Ballon d'Or au Real Madrid ?

Qui sont les joueurs français à avoir remporté le Ballon d'Or sous le maillot du Real Madrid ?

Les spéculations fusent de partout, l'envie de voir notre joueur préféré soulever le plus grand trophée individuel possible, le couronnement de toute une année de travail....

Le Ballon d'Or 2022 se rapproche de plus en plus et les candidats se réjouissent déjà de recevoir le prix décerné chaque année par "France Football".

Cette année, le gala aura lieu le 17 octobre au Théâtre Châtelet à Paris, comme les années précédentes.

Depuis que Kaka l'a remporté en 2007, Leo Messi et Cristiano Ronaldo se sont partagé toutes les récompenses, à l'exception de celle remportée en 2018 par Luka Modric et de celle de 2020, lorsque, en raison de la pandémie, "France Football" a estimé que les conditions pour désigner le vainqueur n'étaient pas équitables.

Les nominés seront révélés le vendredi 12 août.

Bien que la liste finale des candidats ne soit pas encore connue, tous les paris sont sur Karim Benzema comme nouveau propriétaire du prestigieux trophée.

Le Français a joué un rôle clé lors de la saison 2021-22, aidant le Real Madrid à remporter la LaLiga Santander, la Supercoupe d'Espagne et la Ligue des champions avec 44 buts et 15 passes décisives.

L'attaquant du Real Madrid a les meilleures chances d'être sacré meilleur footballeur de la planète, car l'une des nouveautés de cette édition du Ballon d'Or est que les journalistes voteront en fonction des performances du joueur au cours de la saison précédente et non de ce qu'il a montré au cours de l'année civile (comme c'est le cas depuis la première édition).

La campagne 2021-22 a été la meilleure saison de Karim Benzema en termes de buts et de passes décisives, dépassant les chiffres d'adversaires tels que Cristiano Ronaldo (24 buts et 3 passes décisives), Leo Messi (11 buts et 15 passes décisives), Robert Lewandowski (50 buts et 7 passes décisives) et Luka Modric (3 buts et 12 passes décisives).

S'il remporte le Ballon d'Or, Benzema deviendra le huitième joueur à le remporter pour le Real Madrid et le 12e Ballon d'Or des Merengues.

La liste est la suivante

Alfredo Di Stefano

Raymond Kopa

Luis Figo

Ronaldo Nazario

Fabio Cannavaro

Cristiano Ronaldo

Luka Modric