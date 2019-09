Avant Barça-Inter, Godin parle de ses retrouvailles avec Griezmann

L'ancien capitaine de l'Atlético Madrid ne fera pas de cadeaux à son ancien coéquipier, Antoine Griezmann, au Camp Nou en Ligue des Champions.

Ils vont se revoir. Anciens coéquipiers sous le maillot de l' pendant de nombreuses saisons, Diego Godín et Antoine Griezmann vont de nouveau s'affronter, comme lors du Mondial entre la et l' , mais cette-fois, ce sera en Ligue des Champions, mercredi au Camp Nou (21h00).

Dans un entretien accordé à Marca, Godin a évoqué ces retrouvailles et a reconnu qu'il n'allait pas faire de cadeaux à son ami.

"Cela m’est déjà arrivé en Coupe du Monde. Je vais faire mon match. Je vais me concentrer sur mon travail et ne faire attention à rien. Et quand ce sera fini, on se serrera dans les bras.

Ses débuts au Barça ? Nous sommes habitués à le voir marquer des buts. Mais il y a un Barça avec Messi et un autre sans Messi. Dès que Leo se rétablira, ils s’amélioreront tous. Avec Leo, différentes choses se passent sur le terrain, c’est clair. Il marque 50 buts par an et est différent", a indiqué le défenseur central de l' .

Griezmann s'est notamment signalé en marquant lors de la victoire du Barça face à , mardi soir au Camp Nou.