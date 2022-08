Auxerre-Strasbourg (1-0) : L'AJA résiste à Strasbourg et signe sa première victoire à domicile de la saison

L'AJ Auxerre a battu Strasbourg 1-0 à l'occasion de la 4e journée de Ligue 1, résistant aux assauts des Alsaciens grâce à un bon Costil.

Lors de la deuxième journée, l’AJA, promue en Ligue 1 après dix années à l’étage inférieur, n’avait pu offrir à son public une victoire à l’Abbé-Deschamps, concédant un nul frustrant (2-2) contre Angers après avoir gaspillé une avance de deux buts.

Lors de cette quatrième journée, et mise en confiance par une victoire à Montpellier le week-end dernier, l’AJA avait à cœur d’enchaîner afin de régaler son public.

Auxerre réaliste

Si la première mi-temps a été fermée, les Auxerrois sont malgré tout parvenus à ouvrir le score sur une jolie frappe croisée de Gaëtan Perrin (29e).

De son côté, Strasbourg se heurtait à Costil (16e, 34e) ou manquait de réalisme à l’image de Gameiro qui manquait le cadre malgré le but grand ouvert (28e).

Au retour des vestiaires, Auxerre ratait la balle de break, Sakhi étant un poil trop court pour reprendre un centre de Sinayoko. En se jetant, Sakhi heurtait même le poteau de Sels, heureusement sans gravité (47e).

Costil décisif

Au fil de la seconde période, Auxerre reculait dans ses quarante derniers mètres, cherchant à second souffle. Mais le réalisme faisait défaut aux Strasbourgeois : Thomasson (52e) et Diarra (67e) ne trouvaient pas le cadre et Costil réalisait un arrêt décisif sur un tir de Gameiro qui avait été oublié par la défense auxerroise (84e).

Déjà décisif et précieux lors de la victoire d’Auxerre à Montpellier, Costil brillait une nouvelle fois dans les arrêts de jeu en mettant Thomasson en échec (90+2e).

Après quatre minutes d’arrêt de jeu, l’arbitre sifflait la fin du match et l’Abbé-Deschamps explosait de joie. L’AJA tient enfin sa première victoire à domicile depuis son retour dans l’élite.

Strasbourg toujours en quête de sa première victoire

Grâce à ce succès, son deuxième de suite en Ligue 1, pointe provisoirement à la cinquième place du classement avec 7 points. Une chose impensable après son lourd revers 4-1 à Lille lors de la première journée.

De son côté, Strasbourg n’a toujours pas gagné en Ligue 1 cette saison (2 nuls, 2 défaites) et occupe la seizième place.