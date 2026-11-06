Comment regarder Auxerre contre le Paris FC avec un VPN

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Présentation du match

Ligue 1 - Journée 10 7 nov. 2026 - 13:00 Stade de l'Abbé-Deschamps

Auxerre reçoit le Paris FC au stade de l’Abbé-Deschamps le samedi 7 novembre 2026, pour un match de Ligue 1 entre une équipe qui cherche à remonter au classement et une autre qui nourrit de réelles ambitions européennes.

L’Auxerre de Will Still aborde cette rencontre dans une forme incertaine. La défaite 5-1 contre Strasbourg le week-end dernier a été un coup dur, et l’équipe à domicile n’a remporté qu’un seul de ses quatre derniers matches de Ligue 1. Still devra obtenir une réaction de son groupe devant ses supporters.

Le Paris FC aborde ce match sur une dynamique positive. L’équipe de Liam Rosenior a battu Monaco 3-1 lors de sa dernière sortie en Ligue 1 et occupe la quatrième place du classement, à trois points du leader, le Paris Saint-Germain, après neuf matches.

Rosenior a rapidement redressé sa réputation après son passage mouvementé en Angleterre. L’ancien entraîneur de Chelsea, qui n’est resté que 107 jours à Stamford Bridge, a trouvé ses marques dans le football français et le Paris FC bénéficie de son travail.

L’écart au classement est révélateur. Auxerre occupe la 14e place tandis que le Paris FC est quatrième, et les visiteurs auront bon espoir de prolonger leur belle série à l’extérieur.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match de Ligue 1, notamment l’heure du coup d’envoi, les informations sur les équipes et leur forme récente.

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