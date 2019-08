Auxerre-Guingamp 2-2 - Auxerre arrache un match nul contre Guingamp

Menée sur sa pelouse, l'AJA a trouvé les ressources pour arracher un match nul encourageant face à Guingamp (2-2).

L'Abbé-Deschamps accueillait une affiche au doux parfum de , ce lundi soir, pour clore la 4ème journée de . Auxerre- , un rendez-vous entre les deux petits poucets les plus populaires du football français. Et ce choc vintage a tenu toutes ses promesses. Il y a eu de l'engagement, de la technicité et un suspense haletant jusqu'à la fin.

S'il fallait résumer ce match, on pourrait presque le fractionner en deux tant chaque équipe a eu sa mi-temps. La première a été guingampaise, malgré dix minutes plutôt encourageantes pour l'AJA. Fidèle à ses principes, l'équipe de Jean-Marc Furlan a tenu le ballon et aurait pu ouvrir le score par Barreto (4e, 12e), mais c'est bien Guingamp, plus réaliste, qui a douché l'enceinte auxerroise. Ngbakoto, à la conclusion d'un mouvement limpide, a débloqué la situation (0-1, 10e) avant que Lucas Deaux n'exploite une perte de balle auxerroise pour inscrire le but du break d'une frappe parfaite (0-2, 32e).

Auxerre a du cœur

L'AJA était au pied du mur à la mi-temps, mais elle a abordé le second acte avec une ambition intacte. Il lui fallait un déclic pour relancer la machine dans ce match. Il est intervenu grâce à la réduction du score assez rapide de Merdji, à la réception d'un caviar de Barreto (1-2, 57e). Les lignes se sont alors étirées au fil des minutes, Auxerre jetant toutes ses forces dans la bataille là où Guingamp cherchait à contrer pour sceller son succès. Sakhi (61e) ou Merdji (70e) ont cru à l'égalisation, quand en face, Rodelin (64e) et Pelé (80e) ont frôlé le break.

Porté par son public, le club bourguignon est parvenu à l'arracher, cette égalisation, sur un penalty obtenu par le précieux Barreto et transformé sans trembler par Dugimont (2-2, 83e s.p.). "Rien qu'un match nul, c'est déjà une victoire ce soir", résumait Francis Graille, le président de l'AJA, sur Canal + au coup de sifflet final. Auxerre est quinzième, Guingamp treizième.