Aux États-Unis, la star marocaine subit actuellement les examens médicaux requis par son nouveau club

Ismail El-Saibari, l’attaquant polyvalent du PSV Eindhoven et de la sélection marocaine, se trouve à un pas de s’engager avec le Bayern Munich.

Selon l’agence France-Presse, l’attaquant polyvalent de 25 ans a déjà passé la visite médicale préalable au transfert, mardi dernier, lors du stage de préparation de la sélection marocaine au New Jersey (États-Unis), comme le rapporte le site Yahoo Sport.

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Le médecin du Bayern Munich, Yoshin Han, également membre du staff médical de la sélection allemande, a supervisé l’examen.

Selon plusieurs sources, le Bayern Munich et le PSV Eindhoven auraient déjà trouvé un accord d’un montant d’environ 55 millions d’euros, prévoyant la signature de l’international marocain jusqu’en 2031.

El Saybari s’est distingué lors de sa première Coupe du monde avec le Maroc en marquant l’unique but des « Lions de l’Atlas » lors du match nul 1-1 face au Brésil, lors de la 1^(re) journée du groupe C.

Rappelons que le Bayern a compté ces dernières années un autre élément de la sélection marocaine, le latéral Nasser Mazraoui, aujourd’hui à Manchester United.