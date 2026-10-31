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Filippo Cataldo
Traduit par

« Aux Dortmundois aussi ! » Les supporters du BVB sifflent Harry Kane lors de l’hommage rendu pour son Ballon d’Or : le PDG réagit par une pique

H. Kane
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bundesliga

Les supporters du Bayern Munich ont rendu hommage à Harry Kane par une action spéciale avant le coup d’envoi du choc au sommet de la Bundesliga face au Borussia Dortmund.

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Lorsque les joueurs du Bayern Munich ont fait leur entrée dans l’Allianz Arena, les supporters de la tribune sud ont déployé une banderole pour Harry Kane, à qui le Ballon d’Or avait été décerné lundi à Londres pour ses performances exceptionnelles en 2025/2026.

« No Showman, but a footballer as he should be. Congrats Harry! » (en français : « Pas une vedette du spectacle, mais un footballeur comme il se doit. Félicitations, Harry ! »), pouvait-on y lire.

Les supporters du BVB sifflent Harry Kane

Plus tard, les dirigeants du Bayern ont eux aussi célébré leur premier Ballon d’Or depuis celui de Karl-Heinz Rummenigge en 1981. Juste avant le coup d’envoi, Kane a été le dernier à entrer sur la pelouse, son trophée à la main. Tous les joueurs, les dirigeants du Bayern, ainsi que sa femme et ses quatre enfants l’y attendaient.

Après avoir embrassé sa famille, Kane a déclaré : « Je suis très fier d’être un joueur du Bayern Munich », avant de conclure son bref discours par un mot en allemand : « Dankeschön » (« merci »).

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Quelques sifflets des supporters du Borussia Dortmund se sont mêlés aux applaudissements de ceux du Bayern. Jan-Christian Dreesen, directeur général du Bayern, y a réagi en adressant au passage une pique au BVB : « Après 45 ans, Harry a de nouveau remporté le Ballon d’Or pour le Bayern. C’est la plus grande chose qui puisse arriver à un club. Et il en a remercié les supporters, y compris ceux de Dortmund », a-t-il déclaré.

Quel Anglais avait remporté le Ballon d’Or avant Harry Kane ?

Telekom, sponsor principal du Bayern, avait lui aussi prévu quelque chose en l’honneur de Kane : le T de Telekom formé par des personnes dans la tribune opposée de l’Allianz Arena était cette fois doré, et non blanc. Un T doré ornait également les maillotsdes joueurs.

Lundi, Harry Kane l’avait emporté d’extrême justesse devant Kylian Mbappé, du Real Madrid, lors du vote de 100 journalistes spécialisés issus des 100 premiers pays du classement mondial de la FIFA. Il était le premier Anglais depuis Michael Owen en 2001 à remporter le Ballon d’Or.

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