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Filippo Cataldo
Traduit par

« Aux Dortmundais aussi ! » Les supporters du BVB sifflent Harry Kane lors d’un hommage pour son Ballon d’Or, le PDG réplique par une pique

H. Kane
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bundesliga

Avant le coup d’envoi du choc de Bundesliga face au Borussia Dortmund, les supporters du Bayern Munich ont rendu hommage à Harry Kane avec une initiative spéciale.

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Lorsque les joueurs du Bayern Munich ont fait leur entrée à l'Allianz Arena, les supporters du virage sud ont déployé une banderole en l'honneur de Harry Kane, à qui le Ballon d'Or avait été remis lundi à Londres pour ses performances exceptionnelles en 2025/2026.

« No Showman, but a footballer as he should be. Congrats Harry! » (en français : « Pas une star du spectacle, mais un footballeur comme il devrait l'être. Félicitations, Harry ! »), pouvait-on y lire.

Les supporters du BVB sifflent Harry Kane

Plus tard, les dirigeants du FC Bayern ont eux aussi célébré leur premier Ballon d'Or depuis celui de Karl-Heinz Rummenigge en 1981. Peu avant le début du match, Kane a été le dernier à entrer sur la pelouse, son trophée à la main. Tous les joueurs, les dirigeants du FC Bayern, ainsi que son épouse et ses quatre enfants l'attendaient.

Après avoir embrassé sa famille, Kane a déclaré : « Je suis très fier d'être un joueur du Bayern Munich », avant de conclure son bref discours par un mot en allemand : « Dankeschön » (« Merci »).

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Quelques sifflets des supporters du Borussia Dortmund se sont mêlés aux applaudissements des supporters du Bayern. Le directeur général du Bayern, Jan-Christian Dreesen, y a répondu en glissant une pique au BVB : « Après 45 ans, Harry a de nouveau remporté le Ballon d'Or pour le Bayern. C'est la plus grande chose qui puisse arriver à un club. Et il en a remercié les supporters, y compris ceux de Dortmund », a-t-il déclaré.

Quel Anglais avait remporté le Ballon d'Or avant Harry Kane ?

Telekom, le sponsor principal du Bayern, avait également prévu quelque chose en l'honneur de Kane : dans la tribune opposée de l'Allianz Arena, le T humain de Telekom était cette fois doré au lieu d'être blanc. Un T doré figurait aussi sur les maillots des joueurs.

Lundi, Harry Kane s'était imposé d'une infime marge devant Kylian Mbappé, du Real Madrid, lors du vote de 100 journalistes spécialisés issus des 100 premiers pays du classement mondial de la FIFA. Il était le premier Anglais à remporter le Ballon d'Or depuis Michael Owen en 2001.

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