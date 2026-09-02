Le joueur brésilien Richarlison fait pression sur son club, Tottenham, afin de rejoindre les rangs du club turc de Trabzonspor.

Trabzonspor traverse une mauvaise passe sur le plan des résultats, après avoir perdu 0-4 face au club hongrois de Ferencváros, lors du match retour des qualifications de la Ligue Europa, et avoir également laissé filer 5 points au cours des 3 premières journées du championnat turc.

Le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu a écrit sur son compte X : « Richarlison est parvenu à un accord verbal avec Trabzonspor. »

Il a ajouté : « Le joueur brésilien veut rejoindre Trabzonspor et fait pression sur son club anglais pour qu'il accepte l'offre soumise par le club turc. »

Dans le même temps, le site « The Athletic » a indiqué que Richarlison, âgé de 29 ans, fait face à un avenir incertain avec Tottenham, après l'échec d'un transfert proposé pour son retour à Everton.

Le club de Trabzon a également mené une tentative infructueuse pour engager Richarlison au cours des dernières vingt-quatre heures.

Après cette tentative avortée, il n'est pas certain que Trabzonspor procédera ou non à une nouvelle tentative pour recruter le joueur.

Bien que la date limite des transferts en Angleterre soit passée, les clubs turcs peuvent encore recruter des joueurs jusqu'à vendredi prochain.

En cas de départ de Richarlison à Trabzon, il évoluera aux côtés du joueur égyptien Mohamed Salah, qui a rejoint la formation turque après son parcours légendaire avec Liverpool.

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