Autriche-France : Rangnick en colère après l'égalisation des Bleus

Le nouveau sélectionneur de l'Autriche a fustigé l'égalisation concédée par ses joueurs, qui ont longtemps mené face à l'équipe de France.

L'équipe de France est parvenue à ramener le point du match nul de son déplacement en Autriche après avoir couru après le score tout au long de la seconde période, avant d'être sauvée par le 27e but en sélection de Kylian Mbappé.

"Nous avons perdu deux points à cause d'un comportement stupide"

Un résultat qui n'arrange finalement aucune des deux équipes dans la course au Final Four de cette Ligue des nations, et qui n'a guère plu à Ralf Rangnick.

"C'est très simple : pourquoi les gens jouent-ils au football ? Même quand on est un petit garçon, que ce soit sur un terrain de football ou ailleurs ? Eh bien, pas parce que vous y prenez du plaisir. Bien sûr, on y prend plaisir", a rappelé celui qui fait ses débuts sur le banc autrichien en ce mois de juin.

"Mais d'abord et avant tout, on y prend plaisir parce qu'on veut gagner. Nous étions si près de la victoire et nous l'avons laissée s'échapper. Nous avons perdu un point contre le Danemark en étant stupides sur un coup franc adverse.

"Et aujourd'hui, nous avons perdu deux points à cause d'un comportement stupide sur notre propre coup franc."

"Je sais que nous avons fait un bon match"

L'ancien boss de Manchester United en voulait à ses joueurs sur ce coup-là, reconnaissant qu'ils s'étaient jusqu'alors donné les moyens de l'emporter.

"Je sais que nous avons fait un bon match. Je sais que nous avons joué contre un excellent adversaire, qui s'est aussi beaucoup amélioré par rapport à ses deux matches précédents. Nous nous y attendions, mais au final, il s'agit toujours de gagner des matches", a-t-il poursuivi.

"C'est pourquoi je ne suis pas satisfait du résultat et je pense que beaucoup de mes joueurs ne le sont pas non plus. Et ils ne devraient laisser personne leur dire que nous pouvons être satisfaits de ce match, de ce résultat.

"Nous pouvons être satisfaits de notre jeu pendant de longues séquences, mais personne ne peut me suggérer que je devrais ou que je dois être satisfait du résultat."