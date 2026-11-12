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Écarté au Borussia Dortmund, Felix Passlack n’a pas non plus réussi à s’imposer au VfL Bochum. Aujourd’hui, le joueur de 28 ans est capitaine en Écosse, où il connaît en peu de temps des hauts et des bas.

Chez les Hibs, on sait vivre des drames et des émotions. Même quand on n’en est pas directement acteur. Mais reprenons dans l’ordre.

Lors de l’avant-dernière journée du groupe pour le titre de la Premiership écossaise, la saison dernière, le Hibernian FC d’Édimbourg s’est imposé 2-1 sur le terrain des Rangers de Glasgow. Entré en jeu, Dane Scarlett a inscrit le but de la victoire à la 89e minute, sur une passe de Felix Passlack, dont il sera surtout question ici.

Ces trois points, conjugués à la défaite du concurrent direct, le FC Motherwell, ont offert aux Hibs une dernière journée décisive pour la qualification européenne. Mais Hibernian s’est incliné 0-1 devant son public, a terminé cinquième et s’est retrouvé bredouille.

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Pas pour longtemps. Dans le même temps, le Celtic a battu les Hearts of Midlothian, rivaux des Hibs à Édimbourg, qui avaient été tout près, tout au long de la saison, de devenir le premier champion depuis 1985 à ne s’appeler ni Celtic ni Rangers. Sacré champion, le Celtic s’est rendu une semaine plus tard à Hampden Park pour battre Dunfermline Athletic en finale de la Coupe. Grâce à cette victoire, les Hibs se sont finalement qualifiés pour une compétition européenne pour la deuxième saison consécutive, une première depuis 50 ans.

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Felix Passlack a quitté le VfL Bochum pour Hibernian, en Écosse

Passlack s’est retrouvé au cœur de tous ces rebondissements, et de ceux qui allaient suivre. Le dernier jour du mercato hivernal, le latéral, autrefois écarté au Borussia Dortmund, avait quitté le VfL Bochum pour l’Écosse. Le club historique d’Édimbourg a déboursé 200 000 euros pour le recruter, alors que son contrat arrivait à échéance l’été suivant.

Passlack a joué deux saisons et demie à la Castroper Straße. Longtemps titulaire, il n’a presque plus eu sa chance après la relégation en deuxième division en 2025. Hibernian a manifesté son intérêt très tôt. Le joueur, aujourd’hui âgé de 28 ans et lauréat de la médaille d’or Fritz Walter des moins de 17 ans en 2015, avait déjà passé les fêtes de Noël à Édimbourg pour se laisser convaincre de rejoindre le club.

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Passlack, qui avait auparavant connu des prêts à l’étranger, à Norwich City et au Fortuna Sittard, a finalement dû patienter dans l’incertitude jusqu’au bout, avant que Bochum ne trouve son remplaçant en la personne d’Oliver Olsen, au Randers FC, club de première division danoise. « À partir du 1er janvier, j’ai attendu en me disant : allez, recrutez quelqu’un, recrutez quelqu’un ! C’était quand même un peu frustrant », a-t-il raconté par la suite.

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Felix Passlack nommé capitaine d’Hibernian huit mois après son arrivée

Passlack, qui a signé un contrat jusqu’en 2029, a connu des débuts fulgurants dans la capitale écossaise. Après une seule séance d’entraînement, il était déjà titulaire, peu après son transfert. Moins de trois semaines plus tard, il inscrivait son premier but lors d’une victoire surprise 2-1 au Celtic Park.

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Dès lors, impossible d’imaginer le onze de départ sans lui. La saison précédente, il avait débuté chacune de ses 13 rencontres, exclusivement au poste de milieu droit. « Le fait d’avoir joué sur le côté quand j’étais jeune m’aide. Énormément, même. C’est exactement ce que l’entraîneur veut voir : que nous soyons toujours dans la surface, toujours prêts au second poteau », a-t-il expliqué.

Son statut n’a pas changé depuis. Mieux encore : huit mois seulement après son arrivée, Passlack est désormais capitaine de l’équipe. Son coéquipier Jamie McGrath n’en revenait pas : « Ça fait quand même bizarre de le voir porter le brassard. Felix est très apprécié de tous, c’est vraiment quelqu’un de formidable et de très accessible. Il est au cœur de l’équipe. »

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Hibernian est passé tout près d’un exploit historique en Europe

Comment en est-il arrivé là ? Il a encore fallu un coup de théâtre. Les hommes de David Gray ont franchi deux tours de qualification pour la Ligue Conférence. Après un 0-0 à l’extérieur, ils ont accueilli le KAA Gent dans leur stade d’Easter Road. Une victoire aurait permis aux Hibs d’atteindre, pour la première fois de leur histoire, la phase de groupes d’une compétition européenne.

Menés 0-1, ils ont renversé la rencontre, Passlack inscrivant le but du 2-1 à la 77e minute. Mais ils ont finalement perdu : les Belges ont marqué le but du 3-2 à la première minute du temps additionnel. Hibernian était à terre.

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Trois défaites ont suivi lors des quatre matches de championnat suivants. L’entraîneur Gray a été limogé et Marink Reedijk lui a succédé. Âgé de seulement 35 ans, ce dernier venait d’obtenir avec le SK Beveren une montée en première division après cinq ans d’attente. Avec 66 points pris sur 72 possibles, cette montée était déjà acquise fin février.

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Felix Passlack et Hibernian font le tour des réseaux sociaux grâce à l’hymne du club

Reedijk n’était en poste que depuis quelques jours lorsqu’il a retiré le brassard à Martin Boyle pour nommer Passlack capitaine, une première dans sa carrière. « Felix est un exemple à mes yeux. Il court des milliers de kilomètres, donne le meilleur de lui-même et laisse tout sur le terrain. C’est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. Il ne se contente pas de montrer l’exemple : il exprime aussi son avis et possède assez d’expérience pour savoir ce qu’on attend de lui », a déclaré Reedijk.

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La série impressionnante de l’entraîneur néerlandais s’est toutefois immédiatement interrompue en Écosse. Les Hibs ont perdu leurs trois premiers matches sous Reedijk, chaque fois avec un but d’écart, et ont chuté à la dernière place du classement. Encore du drame, encore des émotions, dans toute leur diversité.

Car, quelques jours seulement après ce creux sur le plan sportif, un moment fort, devenu viral, pourrait marquer durablement l’histoire du club. Hibernian a remporté 2-1, au Tynecastle Park, sa demi-finale de la League Cup, la deuxième compétition de coupe du pays, face aux Hearts. Après cette victoire contre leur grand rival local, supporters et joueurs ont chanté ensemble « Sunshine on Leith », l’hymne traditionnel du club, signé The Proclaimers. Dès le lendemain, des extraits de cette scène circulaient partout sur les réseaux sociaux.

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Un premier titre depuis 2016 à portée de main pour Hibernian et Felix Passlack

Passlack, titulaire lors de 19 de ses 21 matches disputés jusqu’ici cette saison, était submergé par l’émotion. « Je me plais vraiment ici. J’aime la ville, le club, les gens sont formidables. Il a été vraiment facile de m’intégrer à l’équipe. Pour moi, porter le brassard de capitaine est un privilège. Je le porte avec fierté », a-t-il confié.

Après un match nul et une victoire 4-0 à Aberdeen, lors de laquelle Passlack, diminué physiquement, a dû quitter le terrain prématurément, les Hibs se sont donné un peu d’air et sont remontés à la dixième place de ce championnat à douze équipes. Il leur reste cinq matches de championnat après la trêve internationale avant la finale de la Coupe contre les Rangers, six jours seulement après leur confrontation en Premiership.

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Passlack, qui affiche un solide bilan de dix contributions à des buts en 34 matches officiels avec Hibernian (quatre buts et six passes décisives), garde de bons souvenirs de cet adversaire : en août, mais aussi auparavant en mai, les Hibs s’étaient imposés 2-1 à l’Ibrox Stadium.

Cette fois, rendez-vous à Hampden Park. Les Hibs peuvent décrocher leur premier titre depuis 2016. Cette année-là, ils avaient remporté la Coupe d’Écosse après 114 ans d’attente. Leur adversaire en finale ? Les Rangers de Glasgow. L’auteur du but de la victoire, inscrit à la deuxième minute du temps additionnel ? Gray, leur ancien entraîneur. Difficile d’y voir autre chose qu’un bon présage.

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