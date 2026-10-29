Selon Bild, les dirigeants du RB Leipzig ne seraient pas opposés à un départ de Johan Bakayoko dès cet hiver et ne mettraient pas de bâtons dans les roues du Belge. Le quotidien n’a pas cité de clubs susceptibles de l’accueillir.

L’ailier traverse actuellement une période très difficile sous les ordres de Martin Demichelis. La concurrence sur les ailes est trop forte. Bakayoko ne parvient pour l’heure à devancer ni Brajan Gruda, international U21, ni Tidiam Gomis, ni Andrija Maksimovic. Le dernier match officiel du joueur de 23 ans avec les Saxons remonte à début septembre, lors de la défaite 3-1 contre le Werder Brême. Cette saison, il ne compte que trois apparitions et 144 minutes de jeu toutes compétitions confondues, sans but ni passe décisive.

Pourquoi Johan Bakayoko a-t-il été absent du groupe du RB Leipzig à plusieurs reprises ?

Depuis le match contre Brême, Bakayoko alterne entre le banc et les tribunes. Il ne figurait pas non plus dans le groupe lors de la victoire 6-0 contre l’Eintracht Francfort, il y a quelques semaines. Demichelis a justifié cette absence par des raisons disciplinaires, sans donner davantage de détails sur l’incident. « Il a commis une petite erreur. Mais cela reste entre nous. Nous en avons parlé et il s’est entraîné tout à fait normalement dimanche. J’ai déjà oublié ce qu’il a fait. L’affaire est réglée », a expliqué l’Argentin. Selon Bild, Bakayoko serait déjà arrivé en retard à plusieurs reprises à des rendez-vous obligatoires à Leipzig. En interne, sa concentration susciterait donc des inquiétudes.

Bakayoko a rejoint Leipzig à l’été 2025 en provenance du PSV Eindhoven, contre 18 millions d’euros. Jürgen Klopp, qui occupait encore à l’époque le poste de responsable mondial du football chez Red Bull, aurait notamment œuvré à la venue du Belge. Sur le terrain, Bakayoko n’a toutefois pas du tout répondu aux attentes jusqu’ici.

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Sa première saison au RB avait déjà été décevante : en 22 matches officiels avec Leipzig, il n’avait inscrit que trois buts. Bakayoko reste pourtant lié au RB à long terme. Son contrat court jusqu’en 2030.