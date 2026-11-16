Auteri : « Aujourd’hui, nous rencontrerons les dirigeants du club et mangerons une pizza pour parler de nos affaires »

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Répondant aux questions des journalistes après le derby Bari-Foggia, l’entraîneur de Foggia Gaetano Auteri est revenu sur un match où son équipe avait ouvert le score grâce à Del Sole avant d’encaisser trois buts en 9 minutes, puis de réduire l’écart dans le temps additionnel par Seck.

LES DEUX ERREURS. « Nous avons fait notre match, a déclaré Auteri, avec de la personnalité et de la qualité. Et puis, parfois, nous manquons le moment où il faut faire mal à l’adversaire. À 0-1, après une très belle action, Touré a eu une occasion de but, mais il a contrôlé le ballon et l’a remis dans les six mètres. Puis, en l’espace de 6 minutes, deux erreurs : un manque d’attention sur un corner qui n’était même pas très bien tiré, puisque le ballon arrivait à mi-hauteur, puis le deuxième but. En 6 minutes, le match a basculé, et cela pèse sur le moral. L’équipe a néanmoins continué à faire ce qu’elle faisait. En revanche, le troisième but m’a beaucoup mis en colère : dans notre empressement à revenir au score, nous avons perdu certains équilibres sur cette action. Nous avons déserté le milieu de terrain pendant que nous construisions le jeu, sans ajuster le positionnement de Gallo, lui aussi gagné par la précipitation. »

LA TENSION. « Je dis, a poursuivi l’entraîneur de Foggia, que, de manière générale, la tension ne fait pas de bien. Elle ne fait pas de bien à un footballeur, parce qu’elle inhibe. Au cours de ma carrière, je n’ai jamais connu de joueurs capables, sous tension, d’être libres, lucides et sereins dans leurs choix. Nous devons donc repartir de zéro et retrouver notre calme. Je ne demande d’aide à personne. Si quelqu’un veut nous en apporter, quelqu’un qui tient à nous, il le fera ; nous sommes tous ici pour le même objectif. En ce moment, nous sommes en difficulté, et cette difficulté est bien réelle : quand on regarde les matches, elle devient presque difficile à expliquer. Mais tout s’explique. Bari est clairement une équipe dont les joueurs ont, individuellement, un niveau très élevé, tant sur le plan technique que physique, dans la lecture du jeu, le tempérament et la détermination. Pourtant, ils n’ont pas tiré si souvent au but, même en seconde période, quand nous avons tout tenté. Nous avons concédé trois ou quatre corners et mal lu une situation de deux contre un avec Secaf, en leur laissant un peu d’espace, mais heureusement, nous avons fini par fermer la porte. C’est une période comme ça. Le seul remède, c’est le travail. »

LES DIRIGEANTS. « Je suis toujours en contact avec les propriétaires du club, a poursuivi l’entraîneur. Nous nous sommes déjà parlé hier. Ils sont les premiers déçus, mais nous le sommes aussi : nous ne pouvons pas être contents, nous en perdons le sommeil. Nous essayons toutefois de garder une attitude sereine et lucide, car, je le répète, c’est un bon groupe. Ces joueurs ne méritent pas d’être pris à partie : ce sont tous de très bons garçons, des gens bien. Aucun d’eux n’a de mauvaises intentions. À mon avis, ils méritent donc d’être soutenus.

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Nous sommes en difficulté, oui, mais ce n’est pas une difficulté théorique : il suffit de peu pour inverser la tendance, non ? Si nous n’avions pas fait aujourd’hui tout ce que j’ai décrit, nous aurions livré le même très bon match, mais avec un résultat à la clé. Il faut donc être sereins mentalement, car c’est fondamental.

Prochains matchs SCA Serie C 06:30 FOG

Je suis toujours en contact avec les propriétaires. Là, je dois malheureusement partir demain. Je dis malheureusement parce que j’aurais préféré rester à Foggia ; d’ailleurs, nous nous entraînons demain matin. Mais il y a cette Panchina d’Oro e d’Argento à Coverciano, à laquelle tous les entraîneurs doivent participer. Je prendrai donc un train lundi soir et je reviendrai à Foggia. Nous avons aussi prévu de parler un peu de nos affaires lors d’une rencontre. J’ai vu Antonio De Vitto, nous mangerons une pizza ensemble. Mais l’important n’est pas de manger une pizza : nous aborderons des sujets qui nous concernent et qui sont dans notre intérêt. Après, si quelqu’un veut trouver un bouc émissaire, il peut en trouver beaucoup, mais, à mon avis, cela fait des dégâts. »

SOUTENIR LES JOUEURS. « En ce moment, a poursuivi Auteri, nous sommes en difficulté et les joueurs ont besoin d’un peu de soutien. En aurons-nous ? Tant mieux. Sinon, nous devrons nous en sortir seuls quand même, c’est normal. Et puisque je parlais d’affirmer sa personnalité, j’ai un peu secoué Smeraldi, un joueur de qualité né en 2007, et il a livré un match différent. Je l’ai secoué mentalement, durement même, parce qu’à un moment donné, il faut être un homme et non un enfant. Il a répondu présent, il a fait un grand match. Il a vraiment été constant, inarrêtable dans ses propositions de jeu, toujours précis et déterminé. Il a livré une grande prestation et il est redevenu le joueur qu’il était en début de saison. J’espère que nous pourrons tous continuer, mais je le répète : il faut un peu de sérénité. Je l’ai dit tout à l’heure, la tension inhibe. »