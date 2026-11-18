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Austria Wien W - Bayern Munich : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 5 19 nov. 2026 - 12:45

En Ligue des champions féminine, Austria Wien W affronte le Bayern Munich. Ce match oppose la lanterne rouge à l’un des grands clubs du groupe.

Austria Wien n’a toujours pas gagné après quatre matches. Les joueuses de Basse-Autriche ont récemment perdu 3-1 contre Benfica et n’ont encore pris aucun point en phase de groupes.

Le Bayern Munich arrive en grande forme. Les Munichoises ont remporté leurs quatre derniers matches officiels et abordent ce duel international pleines de confiance après leurs rencontres de Bundesliga.

À noter : le Bayern s’est imposé 2-1 sur le terrain du Paris Saint-Germain et a récemment battu Wolfsburg 4-1. Des résultats qui soulignent la qualité de l’effectif dirigé par José Barcala.

Pour Austria Wien, l’objectif est enfin de décrocher un premier point dans cette phase de groupes. L’entraîneur Stefan Kenesei devra préparer son équipe à affronter un adversaire nettement mieux classé.

La rencontre sera diffusée sur ZDF et Disney+. Toutes les informations sur la diffusion et le coup d’envoi figurent ci-dessous.

L’actualité de la semaine : où en sont Austria Wien W et le Bayern Munich ?

Austria Wien W affiche un bilan décevant sur ses cinq derniers matches officiels : une victoire, un nul et trois défaites. Sa seule défaite récente est le revers 3-1 contre Benfica ; auparavant, l’équipe avait perdu 4-1 contre la Juventus. Sur ces cinq rencontres, Austria Wien a inscrit huit buts et en a encaissé dix. Seul le match de qualification remporté 4-0 contre Brann a constitué un succès net.

Le Bayern Munich est en grande forme, avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches. Le Bayern a récemment battu Wolfsburg 4-1 en Bundesliga, après une victoire 2-1 à l’extérieur contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions féminine. Sur ces cinq rencontres, le Bayern a marqué dix buts et n’en a encaissé que six. Son seul nul était un 2-2 contre le Real Madrid Femenino.

Austria Wien W - Bayern Munich : compositions

Austria Wien W - Bayern Munich : forme récente

Austria Wien W - Bayern Munich : bilan des confrontations directes

Austria Wien W - Bayern Munich : les classements