Australie - Égypte : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Australie - Égypte : détails du match

Coupe du monde - Phase Finale Dallas Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Australie – Égypte sera donné le 3 juillet 2026 à 18h00 GMT (14h00 EST).

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Un moment historique est en jeu alors que les tenaces Socceroos défient les Pharaons invaincus.

Un jalon historique est en jeu au Dallas Stadium, au Texas, alors que deux continents s’affrontent pour une place dans les très convoités huitièmes de finale. Tony Popovic mène une équipe australienne, fidèle à sa réputation de ténacité, vers une deuxième participation consécutive aux phases à élimination directe de la Coupe du monde, dans l’espoir de briser enfin le plafond de verre et de remporter un match à élimination directe pour la première fois de l’histoire du pays.

Sur leur route se dressent les Pharaons historiques menés par Hossam Hassan. Les géants africains ont déjà marqué l’histoire en atteignant pour la première fois de l’ère moderne les phases à élimination directe de la Coupe du monde. Portés par une attaque de premier plan, les Egyptiens, toujours invaincus, abordent le cœur du football nord-américain déterminés à poursuivre leur conte de fées aux dépens des Socceroos.

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Comment les deux équipes en sont arrivées là

Les Australiens ont terminé à la deuxième place du groupe D, arrachant leur billet au terme d’une campagne marquée par une discipline défensive rigoureuse : après avoir cédé face aux États-Unis, ils ont neutralisé le Paraguay (0-0) avant de conclure par une victoire 2-0 contre la Turquie. La campagne des Socceroos a été marquée par une discipline défensive exemplaire : ils ont su rebondir après une défaite face aux États-Unis, pays hôte, et ont tenu le coup lors d’un match nul 0-0 contre le Paraguay, avant de décrocher leur billet pour les huitièmes de finale grâce à une victoire cruciale 2-0 contre la Turquie. Si les hommes de Popovic ont fait preuve de solidité défensive, ils devront montrer plus d’efficacité devant le but, ayant inscrit seulement deux réalisations lors de la phase de groupes.

L’Égypte a décroché son billet pour le Texas grâce à une série de résultats très réguliers et sans défaite, qui lui a permis de terminer deuxième du groupe G. Les hommes de Hassan ont prouvé qu’ils pouvaient tenir tête à des adversaires d’élite en arrachant le match nul face à la Belgique, en écrasant la Nouvelle-Zélande 3-1 et en obtenant un match nul 1-1 contre l’Iran. Avec plus de quatre tirs cadrés par match, les Pharaons ont montré une attaque polyvalente, capable de percer les défenses les plus solides.

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Des incertitudes médicales et des piliers défensifs pour stabiliser les lignes

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La préparation tactique de ce match tourne largement autour de la condition physique. Le capitaine et emblème de l’Égypte, Mohamed Salah, souffre d’une élongation aux ischio-jambiers ; son temps de jeu sera donc évalué jusqu’à la dernière minute. Si son utilisation est limitée, la créativité reposera sur l’attaquant de Manchester City, Omar Marmoush, en grande forme et véritable pivot de l’attaque des Pharaons.

L’Australie doit elle aussi composer avec des forfaits, ceux des attaquants expérimentés Mathew Leckie et Jacob Italiano, tous deux blessés. Les Socceroos s’appuieront sur leur solide charnière défensive, alignant soit une défense à trois, soit un bloc à quatre, autour de la stature imposante de Harry Souttar et du jeune axial Alessandro Circati afin de protéger le but de Patrick Beach.

La supériorité numérique sur les ailes contre la vitesse des transitions verticales : l’enjeu décisif

L’issue de cette partie d’échecs tactique se jouera sur la gestion des espaces sur les ailes. L’arme principale de l’Égypte réside dans la création de surnombres sur le flanc gauche, où Marmoush et les arrières latéraux peuvent s’interchanger rapidement afin d’attirer les défenseurs centraux australiens hors de leur position et de déclencher des enchaînements de passes serrés à l’intérieur de la surface de réparation.

Les Socceroos privilégieront d’abord la solidité défensive avant d’exploiter la vitesse de la jeune pépite Nestory Irankunda en contre-attaque, afin d’étirer une arrière-garde égyptienne parfois fragile quand elle est prise haut.

Des structures bien rodées mises à rude épreuve

L’Australie devra donc rester concentrée dans sa propre moitié de terrain, car le moindre espace offert à Marmoush ou à un Salah lancé en profondeur sera implacablement exploité.

L’Égypte, elle, devra résoudre l’équation mentale suprême : percer un bloc bas sans se découvrir totalement aux contres structurés. La clé résidera dans la capacité de ses sentinelles à étouffer les transitions avant qu’elles n’atteignent le redoutable Irankunda.

Composition probable de l’Australie face à l’Égypte

Beach ; Circati, Souttar, Herrington ; Bos, O'Neill, Irvine, Behich ; Volpato, Irankunda, Metcalfe

Composition probable de l’Égypte face à l’Australie

Shobeir ; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez ; Ateya, Saber ; Ziko, Salah, Ashour ; Marmoush

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Statistiques clés du match Australie - Égypte

Il s’agit de la première rencontre entre les deux nations en Coupe du monde de la FIFA. Leur unique confrontation précédente remonte à la Presidents Cup 1987 (un tournoi amical) en Corée du Sud, où l’Australie s’était qualifiée en demi-finale aux tirs au but après un match nul et vierge. Leur dernier affrontement, un match amical disputé au Caire en novembre 2010, s’était soldé par une victoire 3-0 de l’Égypte.

Il s’agit du troisième match de Coupe du monde de l’Australie contre une équipe africaine, après un match nul 1-1 contre le Ghana en 2010 et une victoire 1-0 contre la Tunisie en 2022 – ces deux rencontres s’étaient déroulées en phase de poules.

L’Australie dispute pour la troisième fois la phase à élimination directe, après ses huitièmes de finale en 2006 et il y a quatre ans ; elle s’est à chaque fois inclinée face au futur champion : 1-0 contre l’Italie en 2006 et 2-1 contre l’Argentine en 2022.

L’Égypte découvre les phases à élimination directe de la Coupe du monde de la FIFA, même si elle avait déjà disputé un premier tour en 1934, alors joué en matchs à élimination directe, avant de s’incliner 4-2 face à la Hongrie.

La série actuelle de trois matchs sans défaite de l’Égypte (une victoire, deux nuls) est la plus longue de son histoire en Coupe du monde.

Face à l’Iran, les Pharaons ont prolongé à cinq leur série de matches avec au moins un but marqué en Coupe du monde, leur meilleure séquence dans l’épreuve.

Les Pharaons ont croisé deux sélections asiatiques en phase finale : défaite 2-1 contre l’Arabie saoudite en 2018, puis match nul 1-1 face à l’Iran lors de leur dernière sortie en 2026.

Effectif australien de 26 joueurs

Gardiens : Mathew Ryan, Paul Izzo, Patrick Beach

Défenseurs : Harry Souttar, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Cameron Burgess, Aziz Behic, Jordan Bos, Jason Geria, Miloš Degenek, Kai Trewin

Milieux de terrain : Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe, Ajdin Hrustić, Cameron Devlin, Paul Okon-Engstler

Attaquants : Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Nishan Velupillay, Tete Yengi, Awer Mabil, Cristian Volpato, Mohamed Touré

Effectif de 26 joueurs de l'Égypte

Gardiens : Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, Mohamed Alaa

Défenseurs : Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdy Fathy, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fotouh, Karim Hafez

Milieux de terrain : Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed « Zizo », Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mahmoud Hassan « Trezeguet », Ibrahim Adel, Haissem Hassan

Attaquants : Mohamed Salah, Omar Marmoush, Aqtay Abdallah, Hamza Abdelkarim

Actualités des équipes et compositions

Tony Popovic n’a pas encore dévoilé la composition probable de l’Australie, et aucun blessé ni suspendu n’est signalé chez les Socceroos. Des mises à jour seront apportées à l’approche du coup d’envoi, dès que les informations officielles seront disponibles.

Côté égyptien, Hossam Hassan reste dans l’attente d’informations sur Mohamed Salah, touché aux ischio-jambiers lors du match nul contre l’Iran en phase de groupes. L’attaquant de Liverpool est donc incertain pour ces 16es de finale et son cas est évalué par le staff médical. Aucune composition probable n’a été communiquée et aucun autre blessé ou suspendu n’est à signaler chez les Pharaons. De nouveaux éléments sont attendus à l’approche du coup d’envoi.

Forme

L’Australie a remporté une victoire, fait deux matchs nuls et essuyé deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Sa dernière prestation s’est conclue par un 0-0 contre le Paraguay le 26 juin, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale en tant que deuxième du groupe D. Auparavant, ils avaient perdu 2-0 face aux États-Unis lors de la deuxième journée. Leur unique succès dans cette série de cinq matchs remonte à l’entrée en lice de la Coupe du monde, le 14 juin, avec une victoire 2-0 contre la Turquie. Les Socceroos ont également partagé les points avec la Suisse (1-1) et perdu 1-0 contre le Mexique en matchs amicaux, inscrivant au total quatre buts et en concédant autant.

Les Pharaons ont remporté une victoire, concédé deux nuls et subi deux défaites lors de leurs cinq dernières sorties. Leur dernier résultat, un match nul 1-1 face à l’Iran le 27 juin, a été terni par la blessure à l’ischio-jambier de Salah. Auparavant, ils avaient battu la Nouvelle-Zélande 3-1 le 22 juin — leur toute première victoire en Coupe du monde — et fait match nul 1-1 contre la Belgique lors de leur entrée en lice. Les Pharaons ont également perdu 2-1 contre le Brésil et battu la Russie 1-0 en amicaux avant la compétition, portant leur total à cinq buts marqués et quatre encaissés sur les cinq matchs.

Confrontations directes

AUS Dernier match EGY 0 0 Nul 1 Égypte 3 - 0 Australie 0 Buts marqués 3 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

D’après les données disponibles, les deux équipes ne se sont affrontées qu’une seule fois. Ce match amical, disputé le 17 novembre 2010, s’est soldé par une victoire 3-0 de l’Égypte face à l’Australie. Aucune autre rencontre entre ces deux nations n’est répertoriée dans la base de données.

Classement

L’Australie a terminé deuxième du groupe D, tandis que l’Égypte a conclu la phase de poules à la deuxième place du groupe G.