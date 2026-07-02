Australie - Égypte : détails du match

Coupe du monde - Phase Finale Dallas Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Australie – Égypte sera donné le 3 juillet 2026 à 18h00 GMT (14h00 EST).

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Un match historique en perspective entre les Socceroos, connus pour leur ténacité, et les Pharaons, invaincus

Un cap historique attend les deux sélections au Dallas Stadium, au Texas : deux continents s’affrontent pour une place très convoitée en huitièmes de finale. Tony Popovic guide une formation australienne, réputée pour sa ténacité, vers une deuxième participation consécutive aux phases à élimination directe de la Coupe du monde, avec l’espoir de briser le plafond de verre et de remporter enfin un match à élimination directe.

Sur leur route, les Pharaons, emmenés par Hossam Hassan, visent un nouveau fait marquant : jamais l’Égypte n’a atteint les huitièmes de finale de l’ère moderne. Portés par une attaque de premier plan et toujours invaincus, ils entendent prolonger leur conte de fées sur le sol nord-américain, quel qu’en soit le prix pour les Socceroos.

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Comment les deux équipes en sont arrivées là

Les Australiens ont terminé deuxièmes du groupe D grâce à un parcours solide. La campagne des Socceroos a été marquée par une discipline défensive exemplaire : ils ont su rebondir après une défaite face aux États-Unis, pays hôte, et ont tenu le coup lors d’un match nul 0-0 contre le Paraguay, avant de décrocher leur billet pour les huitièmes de finale grâce à une victoire cruciale 2-0 contre la Turquie. Si les hommes de Popovic ont fait preuve de solidité défensive, ils devront montrer plus d’efficacité devant le but, n’ayant inscrit que deux réalisations lors de la phase de groupes.

L’Égypte a décroché son billet pour le Texas grâce à une série de résultats très réguliers et sans défaite, qui lui a permis de terminer deuxième du groupe G. Les hommes de Hassan ont prouvé qu’ils pouvaient tenir tête à des adversaires d’élite en arrachant le match nul face à la Belgique, en écrasant la Nouvelle-Zélande 3-1 et en obtenant un match nul 1-1 contre l’Iran. Avec plus de quatre tirs cadrés par match, les Pharaons ont montré une attaque polyvalente, capable de percer les défenses les plus solides.

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Des incertitudes médicales et des piliers défensifs à surveiller

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La préparation tactique de cette rencontre s’articule en grande partie autour d’un enjeu majeur : la condition physique. Le capitaine et figure emblématique de l’Égypte, Mohamed Salah, souffre d’une élongation aux ischio-jambiers, ce qui fait que son temps de jeu reste à évaluer au fur et à mesure à l’approche du coup d’envoi. Si son temps de jeu devait être limité, le poids de la création reposerait alors en grande partie sur l’attaquant de Manchester City, Omar Marmoush, qui brille actuellement en tant que pivot de l’attaque égyptienne.

L’Australie doit elle aussi composer avec des forfaits, ceux des attaquants expérimentés Mathew Leckie et Jacob Italiano, tous deux blessés. Les Socceroos s’appuieront sur leur solide charnière défensive, alignant soit une défense à trois, soit un bloc à quatre, autour de la stature imposante de Harry Souttar et du jeune axial Alessandro Circati afin de protéger le but de Patrick Beach.

La supériorité numérique sur les ailes face à la vitesse des transitions verticales : l’enjeu décisif

L’issue de cette partie d’échecs tactique se jouera sur la gestion des espaces sur les ailes. L’arme principale de l’Égypte réside dans la création de surnombres sur le flanc gauche, où Marmoush et les arrières latéraux peuvent s’interchanger rapidement pour attirer les défenseurs centraux australiens hors de leur position et déclencher des enchaînements de passes dans la surface.

Les Socceroos privilégieront d’abord la solidité défensive avant de lancer des transitions verticales pour punir l’adversaire. Ils s’appuieront sur la vitesse brute et le jeu direct de la jeune sensation Nestory Irankunda en contre-attaque afin d’étirer une défense égyptienne parfois vulnérable quand elle est prise haut.

Des schémas bien rodés soumis à l’épreuve ultime

L’Australie devra donc rester concentrée dans sa propre moitié de terrain, car le moindre espace offert à Marmoush ou à un Salah lancé en profondeur sera implacablement sanctionné.

L’Égypte, elle, devra résoudre l’équation mentale suprême : percer un bloc bas sans s’exposer à des contres structurés. La clé résidera dans la capacité de ses sentinelles à étouffer les transitions avant qu’elles n’atteignent le redoutable Irankunda.

Composition probable de l’Australie face à l’Égypte

Beach ; Circati, Souttar, Herrington ; Bos, O'Neill, Irvine, Behich ; Volpato, Irankunda, Metcalfe

Composition probable de l’Égypte face à l’Australie

Shobeir ; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez ; Ateya, Saber ; Ziko, Salah, Ashour ; Marmoush

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Effectif de 26 joueurs de l'Australie

Gardiens : Mathew Ryan, Paul Izzo, Patrick Beach

Défenseurs : Harry Souttar, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Cameron Burgess, Aziz Behich, Jordan Bos, Jason Geria, Miloš Degenek, Kai Trewin

Milieux de terrain : Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe, Ajdin Hrustić, Cameron Devlin, Paul Okon-Engstler

Attaquants : Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Nishan Velupillay, Tete Yengi, Awer Mabil, Cristian Volpato, Mohamed Touré

Effectif de 26 joueurs de l'Égypte

Gardiens : Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, Mohamed Alaa

Défenseurs : Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdy Fathy, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fotouh, Karim Hafez

Milieux de terrain : Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed « Zizo », Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mahmoud Hassan « Trezeguet », Ibrahim Adel, Haissem Hassan

Attaquants : Mohamed Salah, Omar Marmoush, Aqtay Abdallah, Hamza Abdelkarim

Actualités des équipes et compositions

Tony Popovic n’a pas encore dévoilé la composition probable de l’Australie, et aucun blessé ni suspendu n’est à signaler chez les Socceroos. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi, dès que les informations officielles seront disponibles.

Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan est toujours dans l’attente d’informations sur l’état physique de Mohamed Salah, victime d’une élongation aux ischio-jambiers lors du match nul contre l’Iran en phase de groupes. La participation de l’attaquant de Liverpool à ce 16^e de finale est incertaine et son cas sera réévalué par le staff médical jusqu’au coup d’envoi. Aucune composition probable n’a été communiquée et aucun autre blessé ou suspendu n’est à signaler chez les Pharaons. De nouveaux éléments sont attendus à l’approche de la rencontre.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

L’Australie a remporté une victoire, fait deux matchs nuls et essuyé deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Sa dernière prestation s’est conclue par un 0-0 contre le Paraguay le 26 juin, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale en tant que deuxième du groupe D. Auparavant, ils s’étaient inclinés 2-0 face aux États-Unis lors de la deuxième journée. Leur unique succès dans cette série de cinq matchs remonte à l’entrée en lice en Coupe du monde, le 14 juin, avec une victoire 2-0 contre la Turquie. Les Socceroos ont par ailleurs partagé les points avec la Suisse (1-1) et perdu 1-0 contre le Mexique en amicaux, inscrivant au total quatre buts et en concédant autant.

Les Pharaons ont remporté une victoire, concédé deux nuls et subi deux défaites lors de leurs cinq dernières sorties. Leur dernier résultat, un match nul 1-1 face à l’Iran le 27 juin, a été terni par la blessure à l’ischio-jambier de Mohamed Salah. Auparavant, ils avaient battu la Nouvelle-Zélande 3-1 le 22 juin — leur toute première victoire en Coupe du monde — et partagé les points avec la Belgique (1-1) lors de leur entrée en lice. Les Pharaons ont également perdu 2-1 contre le Brésil et battu la Russie 1-0 en amicaux avant la compétition, portant leur total à cinq buts marqués et quatre encaissés sur ces cinq sorties.

Confrontations directes

AUS Dernier match EGY 0 0 Nul 1 Égypte 3 - 0 Australie 0 Buts marqués 3 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

D’après les données disponibles, les deux équipes ne se sont affrontées qu’une seule fois. Ce match amical, disputé le 17 novembre 2010, s’est soldé par une victoire 3-0 de l’Égypte face à l’Australie. Aucune autre rencontre entre ces deux nations n’est répertoriée dans la base de données.

Classement

L’Australie a terminé deuxième du groupe D, tandis que l’Égypte a conclu la phase de poules à la deuxième place du groupe G.