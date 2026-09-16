







Pendant près de 30 ans, Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge ont été ensemble les deux dirigeants les plus marquants du Bayern Munich. Sans Hoeneß, manager puis président et président du conseil de surveillance, et sans Rummenigge, vice-président puis président du directoire, rien ne se faisait au FCB depuis le début des années 1990.

L’ascension durable du Bayern au rang de l’un des clubs les plus grands et les plus titrés du monde aurait été impensable sans ces deux anciens joueurs. Tout au long de leur long parcours commun - ils ont joué ensemble pour la première fois en 1974 -, ils se sont nourris mutuellement. Aussi parce qu’ils étaient très souvent totalement en désaccord et se disputaient volontiers en interne (avant de toujours se réconcilier). Cette culture bavaroise du conflit est devenue une partie de l’ADN du club munichois, au même titre que le « Mia san Mia ».

Or, ils auraient de nouveau été très opposés sur une importante question d’avenir du Bayern - et auraient même voté différemment lors d’un choix décisif au conseil de surveillance.

Rummenigge aurait refusé sa voix à Eberl au FCB : que se cache-t-il derrière ?

Comme le rapporte Sport1, Rummenigge se serait abstenu lors de la réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle a été décidée, après de longs allers-retours pendant la saison passée, la prolongation de contrat du directeur sportif Max Eberl. Rummenigge aurait donc refusé sa voix à Eberl.

En règle générale, ce type de votes importants concernant des membres du directoire en charge du sportif intervient à l’unanimité, après les discussions habituelles, parfois longues et passionnées.

Mais tandis que les autres membres de l’organe de contrôle, emmenés par Hoeneß et le président Herbert Hainer, ont validé le nouveau contrat d’Eberl jusqu’en 2029, l’ancien président du directoire a, selon ces informations, envoyé un signal clair de scepticisme. Cette abstention, si l’information du média est exacte, pourrait être interprétée comme un message clair adressé à la direction sportive du Rekordmeister et comme une critique de la manière dont les décisions ont été prises.

Indépendamment de cela, le Bayern a désormais prolongé jusqu’en 2029 les contrats de tous les principaux responsables sportifs : après l’entraîneur Vincent Kompany, le président du directoire Jan-Christian Dreesen et Eberl, le directeur sportif Christoph Freund a lui aussi suivi mercredi, jusqu’en 2029.

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Rummenigge s’est-il aussi abstenu parce qu’il était en colère contre Uli Hoeneß ?

Lundi encore, Hoeneß avait raconté avec le sourire, lors d’un événement des basketteurs du Bayern, qu’il avait eu « de vrais ennuis » en interne à cause d’une déclaration qu’il avait faite fin juillet en marge du stage de préparation au Tegernsee. À l’époque, Hoeneß avait évalué la probabilité d’une prolongation de contrat avec Eberl à « en ce moment, je crois, 100 % ». Il corrigeait ainsi sa propre déclaration de mai, lorsqu’à la même question, juste avant le coup d’envoi de la finale de la Coupe d’Allemagne, il avait encore évalué les chances d’Eberl à « 60 contre 40 % » et évoqué des doutes au sein de l’organe de contrôle.

Hoeneß avait ensuite été critiqué de toutes parts -indépendamment du contenu de ses déclarations, et à juste titre - pour l’attaque humainement discutable contre son successeur au pire des moments. Au Tegernsee, alors que la prolongation de contrat se dessinait déjà depuis longtemps après l’été des transferts réussi des Munichois, il voulait sans doute arranger les choses - et s’est aussitôt attiré de nouveaux ennuis. Cette fois, toutefois, de la part de son partenaire de longue date.

Selon Sport1 , Rummenigge continue d’évaluer de manière critique le travail d’Eberl. De plus, il ne serait pas prêt à valider sans broncher chaque dossier de personnel déjà poussé en amont par Hoeneß et Hainer au sein du comité présidentiel. Rummenigge montre ainsi qu’il occupe un rôle indépendant au sein de cette puissante instance et qu’il ne s’aligne pas automatiquement sur la ligne du président d’honneur.

Certaines choses semblent décidément ne jamais changer au Bayern.