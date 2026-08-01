Après la défaite surprise de Bayern II à domicile contre le promu du SC Eltersdorf (0-1) la semaine dernière, pour l’ouverture de la Regionalliga, l’équipe n’a de nouveau pris aucun point lors de la 2e journée : sur le terrain de Wacker Burghausen, les Munichois se sont inclinés 2-0 vendredi soir.

Comme les quatre matches amicaux de préparation avaient déjà été perdus sous Dante, qui avait pris le poste d’entraîneur de l’équipe réserve de son ancien club en tant qu’ex-joueur à l’entame de cette saison, le Brésilien a désormais perdu ses six premiers matches comme coach du Bayern II. Différence de buts : 2-16.

Les deux défaites lors des deux premiers matches officiels constituent un amer précédent : depuis l’introduction de la Regionalliga Bayern à l’exercice 2012/13 — hormis deux saisons passées depuis en 3. Liga, l’habitat habituel de la réserve du FCB — le Bayern II n’avait encore jamais perdu ses deux premières rencontres. Un départ historique raté pour l’équipe de Dante donc, avec zéro point, elle occupe logiquement le bas du classement, naturellement encore loin d’être significatif.

Le FC Bayern II s’incline logiquement chez Wacker Burghausen

À Burghausen, huitième du classement la saison passée, l’équipe réserve du Bayern a surtout déçu en première période. Wacker a beaucoup poussé, a logiquement ouvert le score grâce à un but de Felix Bachschmid à la 22e minute, et aurait pu faire le break plus tôt. À la 38e minute, c’est encore Bachschmid qui a marqué pour le 2-0, déjà le score final.

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L’équipe très jeune du Bayern (le onze de départ avait une moyenne d’âge de 20 ans), qui est censée être guidée par les expérimentés Benno Schmitz (31 ans, ancien du 1. FC Cologne et du RB Leipzig) et Anton Heinz (28 ans, ancien notamment d’Alemannia Aachen), s’est améliorée après la pause et s’est montrée plus solide défensivement. Elle a aussi su se montrer un peu plus dangereuse offensivement après le changement de côté, mais le suspense n’est jamais vraiment revenu : « Après la pause, nous avons ajusté certaines choses et c’était nettement mieux. Malheureusement, nous n’avons pas été récompensés par un but », a déclaré Dante après le coup de sifflet final. « Malgré tout, nous devons garder la tête haute — ce qui est important pour moi, c’est que nous apprenions de ce match. »

Il est bien sûr encore beaucoup trop tôt pour imaginer des scénarios catastrophe. Mais si l’on ajoute les impressions laissées par les matches amicaux, une ou deux rides d’inquiétude pourraient déjà apparaître chez les dirigeants du Bayern. Car une relégation de l’équipe réserve en Oberliga représenterait un gros problème pour le Rekordmeister. Idéalement, le club aimerait même voir sa deuxième équipe en 3. Liga, afin de pouvoir offrir du temps de jeu à ses talents maison au niveau le plus élevé possible. La Regionalliga constitue donc l’exigence minimale absolue pour l’équipe B.

Dante est revenu au FC Bayern avec beaucoup d’euphorie

Même si Dante ne tombe certainement pas encore dans la panique, ces premières semaines décevantes doivent aussi l’affecter. Joueur à la Säbener Straße de 2012 à 2015 et notamment héros du triplé en 2013, le Brésilien était revenu à Munich immédiatement après la fin de sa carrière active à l’OGC Nice, à l’issue de la saison passée, afin d’y faire directement ses premières armes comme entraîneur.

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C’est avec une grande euphorie que le joueur de 42 ans a retrouvé son ancien nouveau chez-lui : « Je veux que nous jouions avec joie. Les jeunes joueurs, en particulier, doivent prendre du plaisir à se donner à fond afin d’être heureux après le match aussi. Mais cela n’est possible qu’avec beaucoup de travail et de discipline », disait Dante peu avant le début de la saison.

Après ce départ cauchemardesque, il s’agira désormais de raviver l’euphorie initiale. Une victoire contre le 1. FC Schweinfurt, relégué de 3. Liga, lors du prochain match samedi prochain aiderait certainement.