Aurier répond aux critiques : "Je ne suis pas un robot, ce n'est pas comme sur Playstation"

L'international ivoirien a souvent été décrié pour son manque de régularité. Mais pour lui, les baisses de régime sont inévitables.

Le défenseur de Tottenham Hotspur, Serge Aurier, admet qu'il n'est parfois pas à son meilleur, mais il a ajouté que le football n'était pas comme jouer à des jeux vidéo.

Après de vives critiques en 2019-20 pour ses performances, Aurier a été impressionnant pour les Spurs cette saison avec ses belles performances défensives et ses contributions offensives de deux buts en 13 matches de Premier League.

L'ancien défenseur du Paris Saint-Germain, cependant, s'est confié sur la façon dont il essaye d'améliorer son jeu et il a également loué Jose Mourinho pour son soutien même lorsqu'il était en deça de son niveau.

"Quand les gens connaissent le football, ils savent que vous ne pouvez pas jouer 150 matchs et que ça soit 150 bons matches. Un match sur 10, je peux jouer mal et les gens disent "non, t'as pas le droit"", a déclaré Aurier à Soccer Stories - Oh my Goal via Football London.

"Mais je le fais. Je ne suis pas un robot, ce n'est pas comme à la Playstation. Ce n'est pas comme appuyer sur un bouton et des choses arrivent. On a le droit de passer à côté parfois. Donc si Mourinho est sorti pour me défendre, c'est parce que c'était une période où j'ai beaucoup donné et j'étais bon. Alors oui 'Serge peut se rater fois, mais il le fait encore, je ne pourrai pas le défendre, mais il peut se rater un match sur 10"", a-t-il ajouté.

Aurier a insisté sur le fait que le coach portugais croit beaucoup en lui : "C'est la façon dont la relation fonctionne. Je n'aime pas être le copain de l'entraîneur. Nous sommes des professionnels. Cela signifie fais ton travail et je ferai le mien parce que si demain le club veut que je m'en aille parce que je ne suis pas assez bon, Je ne t'emmènerai pas dans ma valise. Idem pour l'entraîneur. Si vous devez être renvoyé parce que les résultats ne sont pas bons, ils ne me chasseront pas avec vous. Nous devons tous les deux faire notre travail et prendre nos responsabilités. Le football est un sport collectif mais aussi individuel en quelque sorte."

Aurier est absent de l'équipe de Tottenham pour le duel en Ligue Europa de jeudi avec Wolfsberger AC en raison d'une blessure au mollet et il devrait également rater leur match de Premier League contre West Ham United dimanche. "Serge, malheureusement, peut avoir besoin de plus de temps que Sergio", a déclaré Mourinho lors d'une conférence de presse. "Je dirais que Sergio a quelques chances pour dimanche, et de fortes chances pour le match retour. Je ne pense pas que Serge Aurier puisse faire l’un de ces deux et, bien sûr, Gio n’est pas là. »