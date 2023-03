Aurélien Tchouaméni après la victoire de la France face aux Pays-Bas : "On fait passer un beau message"

Après avoir passé en revue les sujets qui ont animé la semaine des Bleus, le milieu se réjouissait de la prestation consistante de son équipe.

Que retient-on d’une soirée comme celle-ci ?

On est content, on a fait le job. On se devait de faire une belle prestation devant notre public, qui nous attendait depuis pas mal de semaines. On est content, on a répondu aux consignes du coach.





Kylian qui offre une passe décisive à Griezmann, Kylian, qui, pour son premier match, en tant que capitaine marque un doublé, Mike Maignan qui stoppe le penalty… est-ce une soirée remplie de symboles ?

Oui, c’est exactement ça. C’est une soirée parfaite je dirais. On a marqué des buts, on était présent offensivement et défensivement. On a été solides avec ce penalty, arrêté par Mike. On fait un cleansheat, donc je pense que tout le monde est content.





Pouvez-vous nous raconter comment s’est passée cette semaine après le choix du capitaine et du vice-capitaine ?

Ça a été une semaine tranquille. On était tous content de se retrouver après la super aventure qu’on a vécue au Qatar. On était content de pouvoir être ensemble. On a passé une belle semaine et on a bien travaillé mais il fallait confirmer cela par une belle victoire aujourd’hui. On a deux jours pour bien récupérer et faire mieux contre l’Irlande.





Comment s’est comporté Kylian Mbappé comme capitaine avant le match ?

Comme d’habitude, il a parlé sur le terrain pour galvaniser les troupes. On sait que c’est un leader mais il y en a d’autres comme Antoine (Griezmann). Le brassard ne l’a pas changé dans la vie quotidienne, il est toujours le même. On a un super groupe, on est tous content d’être ensemble.





Et Antoine Griezmann, comment l’avez-vous senti ?

Très bien, il a marqué d’entrée, ça nous a permis d’avoir encore plus de confiance. Il a été super dans le repli défensif et dans la justesse sur le plan offensif. C’est quelqu’un de super important pour nous dans le groupe.

Comment jugez-vous le match de Randal Kolo Muani ?

Il a fait un bon match. Il a eu une occasion qu’il n’a pas mise au fond, malheureusement pour lui, mais il a été important pour nous, on a pu le trouver un point d’appui. Il aurait forcément préféré marquer ce soir mais sur la passe que je fais mais il a été déterminant puisqu’il a emmené les défenseurs avec lui pour libérer Kylian. Il ne peut être que satisfait.





Que pensez-vous du match qui vous attend face à l'Irlande ?

Ce sera un match difficile contre une belle équipe, on sait qu’il y aura beaucoup d’ambiance. Le public va les pousser, mais ça sera à nous de répondre présent dans les duels et dans la qualité de ce qu’on fera offensivement pour repartir avec un bon résultat.





Cette victoire est-elle liée à l'engouement post-mondial ou est-elle celle des certitudes ?

Des certitudes, on n’en a. On a montré de belles choses lors de cette Coupe du monde. Maintenant, c’est une nouvelle aventure qui commence pour nous avec cette phase de qualification. C’est très bien ce que l’on a fait à la Coupe du monde mais maintenant il va falloir montrer la même chose sur les matchs qui nous attendent. Aujourd’hui, on fait passer un beau message, mais il y en a d’autres à envoyer lundi contre l’Irlande.