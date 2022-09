Aurélien Tchouaméni après Danemark-France (0-2) : "Deux buts qui nous ont mis la tête dans le seau"

Le milieu du Real Madrid dresse un constat réaliste après la défaite des Bleus et promet un meilleur visage à la Coupe du monde.

Comment expliquez-vous que la lumière se soit éteinte après 20 bonnes premières minutes ?

On avait à cœur de faire un très bon match. Comme vous avez pu le voir, on était bien au début mais après on s’est fait bousculer et on a concédé deux buts qui nous ont mis la tête au fond du seau. Il y avait de bonnes intentions mais on n’a pas été bons tout simplement. On n’a pas d’excuses. Ce n’était pas notre meilleur jour. Chacun va maintenant rentrer en club, se concentrer sur les prochaines semaines et on verra à la fin la liste du coach.

L’équipe de France n’est-elle pas en déficit de confiance ?

Non, car tout était beau, tout était rose, il y a encore 24 heures. On venait de battre l’Autriche grâce à un bon match collectif. Mais là, je le répète, on n’a pas été bons. On va tous regarder ce qui n’a pas marché pour rectifier le tir mais c’est sûr qu’à la Coupe du monde l'équipe de France sera bien meilleure.

Comment expliquez-vous vos difficultés (collectives) à être régulier dans la performance ?

Je n’arrive pas à l’expliquer… On se doit d’être beaucoup plus réguliers. On n’arrive pas à enchaîner malgré le bon match contre l’Autriche. Il est clair qu’à la Coupe du monde il faudra faire beaucoup mieux.

Est-ce inquiétant avant de retrouver le Danemark au Mondial ?

Je ne pense pas. La Ligue des nations est une compétition qu’on respecte tous. Le match face au Danemark à la Coupe du monde sera différent. Il y aura d’autres paramètres à prendre en compte et on fera les comptes à la fin.