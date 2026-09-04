Il Messaggero écrit que le défenseur central aurait attiré l’attention de la Lazio Rome, pensionnaire de Serie A. Le club recherche notamment un nouveau joueur pour l’axe de la défense, après le départ d’Alessio Romagnoli (31 ans) jeudi. Ce dernier a rejoint Al-Sadd, au Qatar.

Au sujet de la recherche de renforts alors que le marché des transferts est fermé dans de nombreux grands championnats, le directeur sportif de la Lazio, Angelo Fabiani, a déclaré : « Le marché des joueurs sans contrat est toujours ouvert. J’ai préféré garder quelques places libres dans l’effectif afin d’observer précisément ce type de situations. » Selon Il Messaggero, les efforts pour Alaba ne seraient toutefois pas encore concrets.

Les Biancocelesti ont réussi leur début de saison. Ils ont remporté leurs deux premiers matches de Serie A sans encaisser de but et occupent la sixième place du classement. Face à Bologne et au Genoa, l’équipe du nouvel entraîneur Gennaro Gattuso s’est imposée à chaque fois 1-0. La charnière centrale était alors composée de l’international danois Oliver Provstgaard (23 ans) et de l’ancien joueur de Bundesliga Danilo Doekhi (28 ans).

Alaba correspond assez bien au profil recherché par la Lazio pour un joueur disponible. Le contrat de l’ancien joueur du Bayern avec le Real a expiré en juin après cinq ans. Depuis, il est à la recherche d’un nouveau club. Malgré de nombreuses rumeurs, il n’a encore trouvé aucun point de chute. Dernièrement, il a également été associé à Al-Sadd et au champion de MLS, l’Inter Miami. En mai, il a aussi été dit que Red Bull Salzbourg s’intéressait à un retour.

Qu’Alaba (117 sélections avec l’Autriche) soit encore en forme et apte, il l’a prouvé après ses problèmes physiques récurrents cet été lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique : il y a mené la sélection autrichienne en tant que capitaine et a disputé tous les matches, y compris l’élimination contre l’Espagne, futur vainqueur, en seizièmes de finale.

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Alaba a passé une grande partie de sa carrière sous le maillot du Bayern et a notamment remporté avec les Bavarois dix titres de champion d’Allemagne et deux Ligues des champions. Son transfert libre à Madrid a suivi en 2021, non sans remous. Avec les Blancos, il a de nouveau soulevé à deux reprises la Coupe aux grandes oreilles, mais il a aussi subi en décembre 2023 une grave blessure au genou qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plus d’un an. Au total, depuis la saison 2023/24, il a manqué 109 matches avec son club et sa sélection nationale.