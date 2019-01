Aulas furieux à cause des insultes anti-OL

Le derby rhônalpin s'est déroulé sans heurts dimanche soir. Sans heurts, mais pas sans provocations. Alors que les fans lyonnais avaient été privés du déplacement, ceux de l'ASSE ont affiché plusieurs banderoles dans les travées du Chaudron dans lesquels ils insultaient leurs rivaux.

Cette initiative est bien sûr très mal passée chez les Gones. Le président Jean-Michel Aulas est d'ailleurs monté au créneau dès lundi pour dénoncer ces actes et appeler à plus de respect envers son club.

@OL @leprogreslyon @lequipe Bravo et Merci à l’ équipe qui a du talent mais aussi un mental d’acier elle sait se transcender quand il faut et là où il faut.1 regret devant les yeux du DG D Quillot ls très nombreux fumigènes ls insultes incessantes et les’OL à mort’:inacceptable👎