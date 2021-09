Aulas, Bosz et les réactions après PSG - Lyon (2-1)

Le camp lyonnais n’a pas du tout apprécié la tournure des évènements à l’occasion du choc contre le PSG ce dimanche.

Le PSG a disposé de Lyon, ce dimanche en fermeture de la 6e journée de Ligue 1. Un succès qui a été glané sur le fil par l’équipe de la capitale. Les Franciliens étaient naturellement satisfaits après être parvenus à empocher les trois points de justesse. Les Lyonnais, eux, étaient déçus. Déçus et en colère, car ils estimaient que le pénalty concédé étaient injuste. Jean-Michel Aulas a même qualifié cette décision d’aberration.

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : « C’est très positif pour nous. Apres notre match difficile contre Bruges, renouer avec la victoire c’était important. Lyon c’est une très belle équipe, avec de grands joueurs et ils ont bien joué en première période. Après le but qu’on a encaissé, on a dû montrer du caractère. On doit trouver l’équilibre pour offrir de la solidité a l’équipe. On continue y travailler pour cela. Faire courir tout le monde c’est pas évident mais c’est comme ça. On joue tous les 3 jours, on ne peut pas beaucoup s’entrainer. Et dans ce cas, on doit faire beaucoup vidéos pour faire des réglages. On doit notamment travailler pour réduire les espaces entre les lignes. »

Neymar (attaquant du PSG sur Amazon Prime) : « C'est un grand résultat à la maison avec une grande prestation de toute l'équipe. On a encore beaucoup de travail pour progresser mais on est sur le bon chemin. J'ai besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau, ce que je suis en train de faire. »

Maxence Caqueret (milieu de l’OL sur Amazon Prime) : « Enormément de déception, on menait, je pense qu'on avait tout pour tenir le résultat, on n'a pas su le faire c'est une très grosse déception ce soir. (…) Il faut retenir le positif malgré le faut qu'on était venu pour les 3 points. Il faut garder le positif pour avancer et gagner dès mercredi à la maison. »

Peter Bosz (entraineur de l’OL sur Amazon Prime) : « Ce n'est pas Malo qui fait la faute. Ce n’est pas sa faute, c'est la faute à Neymar. Je pensais d'abord que Malo avait fait une faute, mais c'est celle de Neymar. Regarde ! Ce n'est absolument pas une faute d'un jeune joueur ».

Jean-Michel Aulas (président de l’OL sur OLTV) : « On est très fiers de nos joueurs ce soir. On a réussi à bien gêner cette équipe du PSG. Le penalty est une aberration. La VAR aurait dû intervenir. La décision n'est pas normale. Les joueurs ne méritaient pas de perdre. On va être revanchards. Il faut capitaliser sur ce match pour se relancer. C'est de bonnes bases pour la suite. »