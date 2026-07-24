« Il n’y a eu aucun échange depuis la Coupe du monde. Je ne sais pas encore dans quelle mesure j’en ai besoin, je veux encore voir cela et décider. Je respecte totalement Julian Nagelsmann. Le jour du “encore” a été l’un des plus mauvais de ma vie. Je m’en serais bien passé », a déclaré Klopp lors de sa présentation comme sélectionneur national vendredi à Francfort.

L’homme de 59 ans a détaillé : « Je me suis excusé, il l’a accepté. Ensuite, il m’a même souhaité bon anniversaire, qui tombait lui aussi pendant la Coupe du monde. Je ne pense pas qu’il y ait le moindre problème. Je ne lui souhaite que le meilleur. S’il y a un moment un jour, je reparlerai avec lui. Mais aujourd’hui est sans doute aussi une bonne journée pour Julian, puisque ce chapitre est désormais clos et qu’il peut aller de l’avant. Il aura énormément de possibilités pour cela, j’en suis absolument certain. »

Après la rencontre de l’équipe d’Allemagne lors de la Coupe du monde contre Curaçao, qui s’est soldée par un net succès 7-1, Klopp a pris la parole au micro. Au moment de ces déclarations, l’interview officielle de Nagelsmann était déjà terminée. L’ancien entraîneur à succès a profité de cet instant pour dissiper les malentendus et s’adresser explicitement à la tête de la sélection nationale.

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Qu’avait dit Jürgen Klopp à propos de Julian Nagelsmann ?

« Il faut quand même qu’on prenne ce temps. Puisqu’on a tant parlé de l’équipe : Thomas et moi nous nous sentons aussi comme faisant partie de l’équipe, officieusement. Nous sommes de votre côté », a souligné Klopp. Dans le sillage de cette victoire inaugurale contre l’outsider, Klopp avait alors tenté avec insistance de contenir l’agitation née autour du sujet. Nagelsmann lui-même avait pris connaissance en silence des déclarations publiques de son interlocuteur.

« J’ai déjà trouvé le mot tabou de mon année : c’est “encore”. J’aurais pu m’en vouloir terriblement pour ça, mais il était déjà trop tard et j’étais à la télévision. C’est sorti de façon désinvolte et cela n’a aucune importance. J’aurai 59 ans après-demain - et je suis toujours aussi bête », a-t-il jugé avec autocritique.

L’origine de l’agitation a été une séquence pendant le match d’ouverture de la Coupe du monde. Klopp officiait dans le cadre de la retransmission comme consultant TV pour le diffuseur MagentaTV.

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Jürgen Klopp et la polémique du « encore » à cause de Julian Nagelsmann

En évoquant la composition de la sélection allemande, il a lancé avec ironie : « Heureusement, c’est Julian Nagelsmann qui compose l’équipe - encore. Encore. » Son confrère consultant Thomas Müller a immédiatement répliqué à cette phrase piquante : « Kloppo, on n’est qu’en juin ! Toi, tu es déjà en septembre. »

Pour prévenir toute nouvelle spéculation, le natif de Stuttgart a une nouvelle fois clarifié sa position personnelle à la fin de l’émission. « Nous sommes entièrement de votre côté. Rien ne vient de nous qui puisse perturber le déroulement des choses », a déclaré Klopp.