Auguste-Delaune, le Parc des Princes... : le tour des stades de la Coupe du monde féminine

La Coupe du monde féminine démarre ce vendredi en France et se terminera le 7 juillet. Retrouvez l'ensemble des stades choisis pour la compétition.

PARC DES PRINCES (Paris, 48 583 places)

Le programme

7 juin (21h) - - - Gr. A (Match d'ouverture)

10 juin (18h) - - - Gr. D

13 juin (21h) - - - Gr. B

16 juin (15h) - États-Unis - - Gr. F

19 juin (21h) - Ecosse - Argentine - Gr. D

24 juin (21h) - Huitièmes de finale (2eE/ 2eF)

28 juin (21h) - Quart de finale

GROUPAMA STADIUM ( , 59 186 places)

Le programme

2 juillet (21h) - Demi-finale

3 juillet (21h) - Demi-finale

7 juillet (17h) - Finale

ALLIANZ RIVIERA (Nice, 35 624 places)

Le programme

9 juin (18h) - - Ecosse - Gr. D

12 juin (21h) - France - Norvège - Gr. A

16 juin (15h) - - Thailande - Gr. F

19 juin (21h) - Japon - Angleterre - Gr. D

22 juin (21h) - Huitième de finale - (2eA/2eC)

6 juillet (17h) - Match pour la troisième place

ROAZHON PARK (Rennes, 29 778 places)

Le programme

8 juin (15h) - - Chine - Gr. B

11 juin (18h) - Chili - Suède - Gr. F

14 juin (15h) - Japon - Ecosse - Gr. D

17 juin (21h) - France - Nigéria - Gr. A

20 juin (21h) - Thailande - Chili - Gr. F

25 juin (21h) - Huitième de finale - (1erE/2eD)

29 juin (18h30) - Quart de finale

LA MOSSON ( , 32 939 places)

Le programme

10 juin (21h) - - Cameroun - Gr. E

13 juin (18h) - - - Gr. C

17 juin (18h) - Afrique du Sud - Allemagne - Gr. B

20 juin (18h) - Cameroun - Nouvelle-Zélande - Gr. E

25 juin (18h) - Huitième de finale - (1erC/3eA, B, F)

STADE DU HAINAUT ( , 25 172 places)

Le programme

9 juin (13h) - Australie - - Gr. C

12 juin (18h) - Allemagne - - Gr. B

15 juin (15h) - - Cameroun - Gr. E

18 juin (21h) - Italie - Brésil - Gr. C

23 juin (18h30) - Huitième de finale - (1erD/3eB, E, F)

29 juin (15h) - Quart de finale

STADE OCEANE ( , 25 178 places)

Le programme

8 juin (18h) - Espagne - Afrique du Sud - Gr. B

11 juin (15h) - Nouvelle-Zélande - Pays-Bas - Gr. E

14 juin (21h) - Angleterre - Argentine - Gr. D

17 juin (18h) - Chine - Espagne - Gr. B

20 juin (21h) - Suède - États-Unis - Gr. F

23 juin (21h) - Huitième de finale - (1er A/3e C, D, E)

27 juin (21h) - Quart de finale

STADE DES ALPES (Grenoble, 20 068 places)

Le programme

9 juin (15h30) - Brésil - - Gr. C

12 juin (15h) - Nigéria - Corée du Sud - Gr. A

15 juin (21h) - Canada - Nouvelle-Zélande - Gr. E

18 juin (21h) - Jamaïque - Australie - Gr. C

22 juin (17h30) - Huitième de finale - (1er B/3e A, C, D)

STADE AUGUSTE-DELAUNE (Reims, 21 029 places)

Le programme

8 juin (21h) - Norvège - Nigéria - Gr. A

11 juin (21h) - États-Unis - - Gr. F

14 juin (18h) - Jamaïque - Italie - Gr. C

17 juin (21h) - Corée du Sud - Norvège - Gr. A

20 juin (18h) - Pays-Bas - Canada - Gr. E

24 juin (18h) - Huitième de finale - 2e B/1er F)