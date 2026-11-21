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Augsbourg - Mayence 05 : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 10 22 nov. 2026 - 09:30 WWK Arena

Le FC Augsbourg reçoit Mayence 05 à la WWK Arena pour un duel de Bundesliga entre deux équipes qui traversent une période difficile pour des raisons différentes.

Augsbourg est enlisé dans la lutte pour le maintien et n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches officiels. La récente défaite 5-2 contre le RB Leipzig a encore accru la pression sur l’entraîneur Manuel Baum.

Mayence 05 se rend lui aussi dans la ville des Fugger sans grand élan. Quatre défaites lors des cinq derniers matches parlent d’elles-mêmes, dont un revers 4-1 à Elversberg et une élimination précoce en Coupe d’Allemagne face à Bochum.

Seules quelques places séparent les deux équipes au classement de Bundesliga : Augsbourg est 15e, Mayence 12e. Toutes deux ont besoin de points importants, respectivement pour le maintien et pour se rapprocher du milieu de tableau.

Reste à savoir qui prendra le dessus dans ce duel de bas de tableau. Voici où suivre le match en direct.

Le point de la semaine : qu’a-t-il bien pu se passer à Augsbourg et à Mayence 05 ?

Augsbourg aborde ce match avec un bilan d’une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches officiels. Son seul succès a été obtenu en Coupe d’Allemagne, 4-2 sur le terrain de Sonnenhof Großaspach. Plus récemment, Augsbourg s’est incliné 5-2 contre le RB Leipzig en Bundesliga. En cinq matches, Augsbourg a marqué dix buts et en a encaissé 13.

Mayence 05 affiche une forme tout aussi mauvaise : une victoire, aucun nul et quatre défaites. Son seul succès a été acquis 1-0 sur le terrain de Schalke 04. Plus récemment, Mayence a perdu 2-1 face au Bayern Munich. Au total, Mayence a marqué six buts et en a encaissé dix lors de ces cinq rencontres.

Augsbourg - Mayence 05 : compositions d’équipe

Augsbourg - Mayence 05 : forme des équipes

Augsbourg - Mayence 05 : bilan des confrontations directes

Augsbourg - Mayence 05 : classements