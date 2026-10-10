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Manuel Neuer FC Bayerngetty
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Augsbourg-Bayern, un record : Fellhauer signe le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga

Bundesliga

Après-midi historique pour Manuel Neuer et de rêve pour Robin Fellhauer. Le milieu de terrain d'Augsbourg a gravé son nom dans l'histoire du football allemand en inscrivant le but le plus rapide jamais enregistré dans l'histoire de la Bundesliga lors de la rencontre à domicile contre le Bayern Munich.


L'ÉPISODE - L'incroyable épisode s'est produit immédiatement après le coup d'envoi des Bavarois. Sur la passe en retrait adressée à Manuel Neuer, l'expérimenté gardien allemand a mal dosé son dégagement et s'est fait intercepter le ballon par Fellhauer : le milieu défensif d'Augsbourg ne s'est pas fait prier et a glissé le ballon au fond des filets avec sang-froid. La ligue allemande a officiellement confirmé que le but avait été inscrit après seulement huit secondes

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