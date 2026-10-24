Bien sûr, Julian Brandt a toujours été un joueur capable de se montrer dangereux devant le but. Pourtant, l’ancien joueur de Dortmund et de Leverkusen était surtout connu en Bundesliga comme un passeur décisif. Un joueur capable de délivrer la passe qui fait la différence et de mettre ses attaquants dans les meilleures dispositions.

Les chiffres enregistrés jusqu’ici pour la première saison de Brandt à l’Ajax Amsterdam ne le montrent toutefois pas. Bien au contraire : aux Pays-Bas, le joueur de 30 ans se distingue pour l’instant par son efficacité devant le but, avec déjà huit réalisations en 15 matches toutes compétitions confondues pour l’Ajax. En revanche, aucune passe décisive ne figure encore à son actif en 2026/27.

Si ce total de buts inhabituellement élevé pour Brandt s’explique certainement en partie par le fait que le niveau de l’Eredivisie et de la Ligue Conférence n’est tout simplement pas aussi élevé que celui de la Bundesliga et de la Ligue des champions, une question se pose : pourquoi ce joueur créatif, qui occupe le rôle le plus offensif des trois milieux dans le 4-3-3 caractéristique de l’Ajax, n’a-t-il encore offert aucun but ? Est-il désormais davantage buteur que passeur ?

Julian Brandt toujours sans passe décisive avec l’Ajax : l’explication est assez simple

Non, ce serait aussi superficiel qu’inexact. L’explication de cette statistique surprenante est en réalité assez simple : à l’Ajax aussi, Brandt sait parfaitement mettre ses coéquipiers en position de marquer. Mais jusqu’ici, ceux-ci ne parviennent tout simplement pas à convertir ses passes en buts.

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Marcos Leonardo est le premier concerné. Recruté cet été en provenance d’Al-Hilal pour près de 20 millions d’euros et précédé d’une grande réputation, le Brésilien a déjà été lancé à de nombreuses reprises par Brandt dans des face-à-face avec le gardien adverse. Mais Leonardo n’a jamais concrétisé ces occasions franches. Et il n’est pas le seul : les Amstellodamois ont actuellement besoin de trop d’occasions pour marquer et manquent largement d’efficacité.

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En bref, si ses coéquipiers avaient fait preuve de plus de sang-froid devant le but, Brandt compterait certainement déjà une ou plusieurs passes décisives. Lors du match nul 1-1 contre le NEC Nimègue, à l’occasion de la 8e journée, l’international allemand aux 48 sélections a par exemple créé pas moins de huit occasions de but. C’est davantage que tous les autres joueurs de l’Ajax réunis, qui n’en ont créé que cinq. Il est en outre, de loin, le meilleur joueur de son équipe dans la création d’occasions depuis le début de la saison d’Eredivisie.

Julian Brandt a même fini par convaincre Rafael van der Vaart

Les passes décisives finiront donc forcément par arriver. Quoi qu’il en soit, Brandt, à qui le Borussia Dortmund n’a pas proposé de nouveau contrat et qui a donc signé cet été aux Pays-Bas, s’est déjà parfaitement intégré à son nouveau club. Il marque, il dirige le jeu et régale les spectateurs par ses gestes techniques et plusieurs buts somptueux déjà inscrits.

Brandt a même convaincu son principal détracteur, Rafael van der Vaart, qui se montrait encore sceptique à son égard au début. Désormais, la légende du club qualifie la recrue allemande de « meilleur joueur de l’Ajax », ce qui n’intéresse toutefois pas particulièrement Brandt : « La dernière fois, quand il avait tenu d’autres propos, on m’en a aussi beaucoup parlé. Je ne sais pas, moi, je suis toujours du genre : “Laissez-moi tranquille avec ces conneries” », a déclaré Brandt dans le podcast « Spielmacher ».

Il est par ailleurs plus que satisfait de son choix de club. « Pour moi, cet été, la question était : où serais-je le mieux ? Et est-ce le meilleur club, à l’échelle européenne, comparé à ceux des autres grands championnats ? Je laisse les autres en juger. Mais c’est ce qu’il y a de mieux pour moi, par rapport aux autres possibilités que j’avais. C’est pourquoi je continue de penser que c’était la bonne décision », a déclaré Brandt.

Auparavant, Brandt était resté environ un mois sans club. « J’ai donc pris cette décision un peu tard, logiquement, parce qu’on attend parfois de voir comment certaines choses évoluent, mais je l’ai prise de tout mon cœur », a-t-il ajouté.