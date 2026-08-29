De nombreuses spéculations entourent l'avenir de l'Argentin Enzo Fernández, milieu de terrain de Chelsea, durant le mercato estival en cours.

Des rapports ont récemment indiqué qu'Enzo Fernández était proche d'un transfert à Manchester City, après l'avancement des négociations concernant l'accord avec la direction de Chelsea.

Fabrizio Romano, expert du mercato, a écrit sur son compte du réseau « X » : « Enzo Fernández dispose seulement d'un accord verbal avec Manchester City concernant les conditions personnelles du contrat. »



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Il a ajouté : « L'accord dépend de la décision des deux clubs, car Manchester City n'a pas encore envoyé d'offre officielle à Chelsea, mais les contacts entre les deux parties devraient débuter prochainement, tandis que la décision concernant le prix du transfert reviendra à Chelsea. »

L'expert du mercato a conclu : « Enzo pourrait de nouveau manquer une participation avec Chelsea lors de la journée actuelle de Premier League. »



