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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Aucune offre officielle : City a-t-il renoncé à la signature d'Enzo Fernandez ?

Mercato
E. Fernandez
Manchester City
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Premier League
Argentine
Angleterre

Le suspense des dernières heures du mercato

De nombreuses spéculations entourent l'avenir de l'Argentin Enzo Fernández, milieu de terrain de Chelsea, durant le mercato estival en cours.

Des rapports ont récemment indiqué qu'Enzo Fernández était proche d'un transfert à Manchester City, après l'avancement des négociations concernant l'accord avec la direction de Chelsea.

Fabrizio Romano, expert du mercato, a écrit sur son compte du réseau « X » : « Enzo Fernández dispose seulement d'un accord verbal avec Manchester City concernant les conditions personnelles du contrat. »

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Il a ajouté : « L'accord dépend de la décision des deux clubs, car Manchester City n'a pas encore envoyé d'offre officielle à Chelsea, mais les contacts entre les deux parties devraient débuter prochainement, tandis que la décision concernant le prix du transfert reviendra à Chelsea. »

L'expert du mercato a conclu : « Enzo pourrait de nouveau manquer une participation avec Chelsea lors de la journée actuelle de Premier League. »

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