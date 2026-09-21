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SID
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Aucune nouvelle convocation prévue : Jürgen Klopp doit faire face au forfait d’une star de Bundesliga

UEFA Nations League A
Allemagne
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Bayer Leverkusen
RB Leipzig
Bundesliga
B. Gruda

Le joueur offensif Brajan Gruda doit renoncer à son déplacement pour rejoindre l’équipe nationale allemande en raison d’une élongation des muscles abdominaux. C’est ce qu’a annoncé lundi son club, le RB Leipzig.

Le joueur de 22 ans s’est blessé dimanche lors de la défaite 2-0 en Bundesliga sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Il était prévu dans le « deuxième » groupe du sélectionneur national Jürgen Klopp et aurait dû se rendre dimanche à Herzogenaurach.

Selon les informations de la Fédération allemande de football (DFB), il n’y aura pas de nouvelle convocation. Gruda devra « lever le pied pendant la trêve internationale à venir », a indiqué le RB dans son communiqué. Il compte jusqu’ici 20 sélections avec l’équipe nationale Espoirs et aurait pu faire ses débuts avec l’équipe nationale A.

L’équipe d’Allemagne affrontera son rival historique, les Pays-Bas, jeudi (20 h 45/RTL) à Amsterdam pour son entrée en lice en Ligue des nations. Trois jours plus tard, elle jouera contre la Grèce à Augsbourg. Gruda aurait pu entrer en jeu le 1er octobre à Munich contre la Serbie et le 4 octobre à Thessalonique contre la Grèce. Klopp avait initialement convoqué 44 joueurs au total dans deux groupes.

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