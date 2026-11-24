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Joe Hart a analysé le rôle de Lukas Hornicek sur l'égalisation de Noni Madueke lors du match nul entre Newcastle et Arsenal. Selon lui, le gardien sera déçu malgré la difficulté de l'arrêt. L'ancien portier de l'Angleterre estime aussi qu'un Nick Pope au sommet de sa forme garderait la recrue estivale hors du onze de départ.

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Hart analyse l'erreur de Hornicek contre Arsenal

Hart estime que Hornicek sera profondément déçu de ne pas avoir arrêté l'égalisation de Madueke lors du match nul de samedi contre Arsenal . Même s'il a touché le ballon, le gardien de 24 ans n'a pas pu l'empêcher de finir au fond des filets.

Sur le plateau de Match of the Day, l'ancien gardien de l'Angleterre et de Manchester City a reconnu la difficulté de l'arrêt, tout en soulignant le prix de cette erreur. Hornicek a commencé à commettre des erreurs après les récentes défaites contre Coventry et Everton.

Les défenseurs ont masqué le ballon au gardien de Newcastle

Hart a détaillé les difficultés rencontrées par l'international tchèque lorsque Madueke est repiqué dans l'axe, tandis que Martin Odegaard effectuait un appel dans son dos. Alors que les défenseurs Dan Burn et Lewis Hall se précipitaient pour contrer la frappe, Hornicek s'est décalé pour couvrir l'espace restant.

Le ballon a échappé de peu au tacle glissé de Hall avant de passer entre les jambes de Burn, qui mesure 1,98 m, masquant la vue de Hornicek jusqu'au dernier moment. Contraint de se repositionner immédiatement, le gardien a abaissé la main trop tard et le tir a effleuré le haut de son gant.

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« On le voit se retourner, désespéré, et c'est ce qui fait la différence entre les trois points, une grande victoire et ce sentiment à la fin du match, a déclaré Hart. Madueke était ravi, Hornicek sera déçu, mais c'était un but vraiment, vraiment difficile à éviter. »

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« C'est un gardien de très haut niveau qui cherche à faire sa place, mais voilà toute la difficulté de cette situation, a expliqué Hart. Ce n'est qu'à ce moment-là que Hornicek voit le ballon. C'est pourquoi il abaisse brusquement la main, n'ajuste pas tout à fait son geste et le ballon touche le haut de son gant. »

Pope reste la référence malgré 40 millions de livres dépensés cet été

Hornicek est arrivé de Braga, au Portugal, cet été pour prendre la place de numéro un à Newcastle, tandis que l'international français des moins de 21 ans Ewen Jaouen a également rejoint le club. Ces arrivées ont relégué Pope, présent au club depuis longtemps, au rang de troisième gardien à St James' Park.

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Lorsque la légende de Newcastle Alan Shearer a rappelé que le club avait dépensé plus de 40 millions de livres pour recruter deux gardiens destinés à remplacer Pope, Hart a estimé qu'aucun des nouveaux venus ne s'était vraiment imposé. Malgré les difficultés rencontrées par Pope la saison dernière en raison d'une blessure à l'épaule, Hart a insisté sur le fait que l'Anglais, au sommet de sa forme, restait supérieur.

« Hornicek a eu ses moments, mais je pense qu'un Nick Pope au sommet de sa forme a évidemment fait mieux sous le maillot de Newcastle et l'a prouvé avec des trophées et de bonnes performances, a répondu Hart. Mais comme tu l'as dit, Al, aucune des recrues ne s'est vraiment imposée. »

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La pression monte sur les gardiens de Newcastle

Hornicek doit désormais faire face à une attention croissante : il lui faut éviter les erreurs coûteuses et justifier l'important investissement réalisé cet été par Newcastle à ce poste. Si ses débuts en Premier League ont été globalement solides, ses erreurs remarquées contre Coventry, Everton et Arsenal ont soulevé des questions sur sa régularité. Avec Jaouen en attente d'une occasion et Pope toujours au club, la hiérarchie des gardiens de Newcastle reste sous surveillance.