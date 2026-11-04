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imago-sport-1085473633.jpgDeFodi Images
Tim Ursinus et SID
Traduit par

Aucune chance de retrouver la sélection allemande sous Jürgen Klopp ? Après la défaite du VfB Stuttgart, Deniz Undav ne croit « pas du tout » à une convocation

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D. Undav

Deniz Undav, du VfB Stuttgart, club de Bundesliga, ne s’attend pas à être convoqué par le sélectionneur allemand Jürgen Klopp pour les deux prochains matches de la Ligue des nations.

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« Que voulez-vous que je dise ? Sans marquer de buts, c’est difficile d’en être », a déclaré le capitaine des Souabes après la défaite 0-2 (0-2) sur le terrain de Galatasaray Istanbul en Ligue des champions.

Interrogé sur ses espoirs d’être retenu jeudi dans le groupe pour les matches contre la Serbie à Belgrade (13 novembre, 20 h 45/RTL) et les Pays-Bas à Berlin (16 novembre, 20 h 45/ARD), Undav a répondu : « Aucun. » Klopp ne l’avait déjà pas sélectionné pour les quatre premiers matches de Ligue des nations.

Il faut toutefois préciser qu’Undav a déjà été impliqué sur sept buts en 14 matches officiels cette saison. À ses deux buts en Coupe d’Allemagne et en Ligue des champions s’ajoutent cinq passes décisives dans les trois compétitions.

Niclas Füllkrug va-t-il faire son retour en équipe d’Allemagne à la place de Deniz Undav ?

D’autres attaquants, comme Niclas Füllkrug, se montrent néanmoins nettement plus efficaces devant le but en ce moment. Le retour en équipe d’Allemagne du buteur du SV Werder Brême est évoqué depuis des semaines, mais Klopp est resté énigmatique sur le sujet jusqu’à récemment.

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Jonathan Burkardt et Younes Ebnoutalib, de l’Eintracht Francfort, peuvent également nourrir des espoirs, eux qui figuraient déjà dans le dernier groupe. Kai Havertz (FC Arsenal) est assuré de sa place, tandis que Nick Woltemade (Juventus Turin) semble avoir moins de chances d’être retenu.

Klopp annoncera son groupe, qui comptera cette fois environ 23 joueurs, le 5 novembre.

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