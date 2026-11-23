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Jamie Carragher estime que Chelsea n’a aucune chance d’obtenir quoi que ce soit cette saison sans recruter un défenseur central dominant en janvier. L’ancien joueur de Liverpool a sévèrement critiqué la charnière formée par Levi Colwill et Wesley Fofana après la lourde défaite à domicile contre Leeds samedi (4-1). Il s’est aussi dit surpris par le style de jeu adopté par l’équipe de Xabi Alonso.

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Carragher : Chelsea a un « énorme problème » en défense centrale

Carragher affirme que Chelsea doit recruter un défenseur central dominant, faute de quoi le club n’obtiendra rien cette saison. Chelsea a encaissé 20 buts en 11 matches de Premier League, et Leeds a de nouveau mis ses faiblesses en évidence samedi : Dominic Calvert-Lewin a pris le dessus sur Colwill et Fofana lors d’une défaite 4-1 à domicile qui a accru la pression sur Alonso .

« Chelsea a un énorme problème en défense centrale et, si le club ne change rien en janvier, il aura beaucoup de mal à atteindre la place qu’il estime devoir occuper cette saison en vue de la Ligue des champions », a déclaré Carragher dans l’émission Monday Night Football de Sky Sports.

« Cette association ne fonctionnera jamais »

L’ancien défenseur de Liverpool, qui a également rappelé la prestation de Brian Brobbey lors de la victoire 1-0 de Sunderland avant la trêve internationale, n’a épargné aucun des deux joueurs.

« Contre Sunderland, face à Brobbey, Colwill a concédé un penalty et l’entraîneur l’a remplacé à la mi-temps. La prestation de Fofana contre Manchester United, surtout en première période, a été l’une des pires que vous verrez de la part d’un défenseur central cette saison », a-t-il déclaré. « Cette association ne fonctionnera jamais : ils ne sont pas assez puissants physiquement et aucun des deux n’est un véritable leader. »

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Lacroix, un simple « pansement »

Chelsea a recruté Maxence Lacroix à Crystal Palace pour 51 millions de livres sterling cet été, mais il a manqué les trois derniers matches en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Carragher, à qui la situation rappelle celle de Liverpool avant le recrutement de Sami Hyypia, ne le considère pas comme la solution.

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« Les joueurs dont ils disposent ne changeront pas la donne. Lacroix est un bon joueur, mais ce n’est qu’un pansement en attendant le prochain mercato, en janvier, ou la fin de la saison », a-t-il déclaré. « Tant qu’ils n’auront pas recruté ce défenseur central dominant, capable d’être un leader, ils n’auront absolument aucune chance d’obtenir quoi que ce soit. »

Carragher surpris par le style d’Alonso

Carragher a également reconnu être surpris par le Chelsea d’Alonso, qui « s’appuie beaucoup sur son trio offensif » au lieu de pratiquer le football de possession auquel beaucoup s’attendaient.

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L’équipe d’Alonso occupe la huitième place, à 12 points d’Arsenal, leader et champion en titre, et se déplacera à Nottingham Forest vendredi.