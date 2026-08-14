Lors de la présentation officielle de la recrue Ismael Saibari, Eberl a de nouveau été interrogé sur les trois candidats au départ du Rekordmeister allemand. Alors que Bryan Zaragoza et Sacha Boey restent toujours sans solution en vue, la situation est également au point mort concernant Palhinha.

« Le marché des transferts est différent de d’habitude après une Coupe du monde, mais il n’en est pas moins imprévisible. Il nous reste encore deux semaines et demie. Nous avons communiqué clairement en interne comme en externe sur la situation. Ce n’est jamais facile de prendre ce genre de décisions et de faire ce genre d’annonces. Mais cela fait aussi partie de notre business. J’ai déjà dit à plusieurs reprises qu’il y avait du mouvement. C’est latent en permanence, sans qu’il y ait quelque chose de concret à annoncer », a déclaré Eberl, avant d’évoquer sans y être invité le Portugais, au sujet duquel des rumeurs insistantes d’un transfert à Aston Villa ont circulé ces derniers temps : « On a pu lire qu’Aston Villa nous avait contactés au sujet de Joao. C’est exact. Mais nous ne parviendrons à aucun accord avec Aston Villa, cela ne fonctionne tout simplement pas. Parce que nous ne sommes pas dans une situation où nous devons faire ce que les autres veulent nous imposer. »

Le tenant du titre en Europa League ne serait intéressé que par un prêt. Le Bayern insiste toutefois sur une séparation définitive avec Palhinha, qui, selon un article de kicker, s’était déjà mis d’accord avec Aston Villa sur les modalités contractuelles potentielles.

Le manque apparent de volonté de recruter définitivement le milieu de terrain réduit toutefois cela à néant. Relancé sur le sujet, Eberl a réaffirmé son verdict : « Aucune chance d’accord. »

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FC Bayern Munich : quelle est la situation pour Bryan Zaragoza et Sacha Boey ?

Une décision sur l’avenir du trio n’est pour l’instant soumise à aucune limite de temps. Du moins pas avant la fermeture du mercato, comme l’a souligné Eberl avec humour : « Deadline, 1er septembre, 20 heures. » Un accord avec un autre club n’a par ailleurs pas encore été trouvé non plus pour Boey et Zaragoza, a-t-il expliqué.

Zaragoza aurait récemment rejeté une offre venue d’un championnat hors d’Europe, selon plusieurs informations. Mundo Deportivo avait récemment fait état d’offres financièrement très attractives en provenance du Moyen-Orient, mais le joueur de seulement 24 ans ne semble manifestement pas se projeter là-bas à ce stade de sa carrière.

Il préférerait plutôt retourner dans son pays natal, l’Espagne. Là-bas, au moins deux clubs de première division, l’Espanyol Barcelone et le Deportivo Alavés, seraient intéressés. Mais dans le cas de Zaragoza, le problème demeure : l’attaquant n’est pas apte à supporter la charge en raison d’une inflammation chronique du genou.

En l’absence de transfert, les tribunes l’attendent vraisemblablement. Il en va de même pour Palhinha et Boey. Dans les plans de l’entraîneur Vincent Kompany, aucun des trois ne devrait plus jouer de rôle.

Concernant le Français, Galatasaray, où le Français a évolué en prêt à partir de février la saison passée, était tout à fait disposé à envisager un nouveau prêt selon kicker. Le grand club turc voudrait toutefois conserver ses places limitées dans l’effectif pour les joueurs étrangers en vue de rêves de transferts plus ambitieux.

Fin juillet, le président d’honneur Uli Hoeneß avait en revanche tenu un discours nettement plus conciliant. « Si nous parvenons maintenant à nous séparer d’un ou de plusieurs joueurs - et c’est précisément ce que nous souhaitons -, ce serait évidemment une bonne chose. Mais je veux dire une chose très clairement : un contrat avec le FC Bayern est intouchable. Cela signifie que nous garderons les joueurs si, au final, aucune solution appropriée n’est trouvée », avait-il expliqué.