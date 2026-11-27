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L'entraîneur de Fulham, Alvaro Arbeloa, a fermement écarté les rumeurs d'un départ de Calvin Bassey à Manchester United en janvier. Avant d'affronter Bournemouth, il s'est montré catégorique sur l'avenir du défenseur international nigérian et a révélé les projets du club en coulisses.

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Arbeloa écarte un transfert en janvier

À l'approche du mercato hivernal, Arbeloa s'est empressé de protéger l'un de ses joueurs les plus importants . Les rumeurs d'un départ de Bassey, 26 ans, en cours de saison se multiplient.

Manchester United figurerait parmi plusieurs clubs qui suivent l'international nigérian en vue de janvier. Cet intérêt témoigne des performances remarquables du défenseur cette saison. Fulham n'a toutefois aucune intention de laisser partir un joueur clé en cours de saison. Arbeloa a répondu directement aux rumeurs grandissantes lors de sa conférence de presse avant le match contre Bournemouth.

Bassey n'est pas à vendre

Interrogé sur la possibilité que Manchester United ou un autre prétendant recrute Bassey cet hiver, Arbeloa n'a laissé planer aucun doute. L'entraîneur de Fulham a souligné le rôle essentiel du défenseur parmi les leaders de l'effectif.

« Je suis très heureux avec Calvin, a déclaré Arbeloa aux journalistes lors de sa conférence de presse avant le match contre Bournemouth. Évidemment, il n'est pas à vendre. Aucune chance qu'il quitte ce club en janvier. Je pense qu'il est heureux ici, c'est l'un de nos capitaines, l'un de nos leaders. »

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Des discussions déjà engagées pour prolonger son contrat

Loin de voir dans l'intérêt de nombreux clubs une source de distraction, Arbeloa y voit une preuve du niveau de performance de Bassey. Pour l'entraîneur, cette attention découle naturellement des bonnes prestations du défenseur sur le terrain. Afin d'écarter durablement la concurrence, Fulham travaille déjà en coulisses à la prolongation du contrat du joueur de 26 ans.

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« Vous voyez comment il joue et, pour moi, il est normal que tant de clubs s'intéressent à lui, a expliqué Arbeloa. C'est une bonne chose pour lui et pour nous, car cela signifie qu'il joue vraiment, vraiment très bien. Mais c'est très important pour moi en tant qu'entraîneur et pour le club. Nous travaillons à un nouveau contrat et j'espère qu'il pourra le signer le plus vite possible. »

Cap sur Bournemouth et la prolongation

Fulham se concentre désormais sur le terrain, Arbeloa préparant son équipe pour le prochain match contre Bournemouth. Bassey reste au cœur des projets de l'entraîneur en tant que l'un des leaders confirmés de l'équipe.

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En parallèle de la préparation du match, les dirigeants du club continueront de travailler pour finaliser au plus vite le nouveau contrat du défenseur. Obtenir sa signature serait un atout majeur pour Arbeloa et mettrait de fait fin à l'incertitude entourant son avenir.