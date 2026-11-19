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La nouvelle ère de Manchester United sous Mauricio Pochettino a officiellement commencé, mais le secret qui entoure habituellement Carrington a déjà été rompu. Un drone a survolé à l’improviste le centre d’entraînement du club, offrant aux supporters un premier aperçu sans filtre des préparatifs tactiques de l’entraîneur.

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Un drone survole Carrington

IMAGO

L’ère Pochettino à Manchester United débute avec un problème de sécurité inattendu : un pilote de drone a réussi à filmer la première grande séance d’entraînement de l’Argentin. Douze minutes d’images haute définition ont été captées au-dessus de Carrington, puis publiées sur YouTube. Elles offrent un aperçu inédit de la manière dont l’ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham façonne son nouvel effectif.

Si le club maintient habituellement un périmètre strict pour préserver ses secrets tactiques, la personne à l’origine du survol assure avoir agi dans le respect de la loi.

Comme le rapporte BBC Sport, le pilote a défendu son initiative en ces termes : « Pour ceux qui s’interrogent sur la légalité : l’espace aérien n’est soumis à aucune restriction, ce qui signifie que n’importe qui peut le survoler. Le drone est resté à portée de vue à tout moment, il n’a survolé personne ni même volé à proximité de qui que ce soit. Ce vol était donc parfaitement légal au regard des règles de la CAA qui encadrent l’utilisation des drones. Le drone est correctement identifié et je possède toutes les licences requises, ainsi que la couverture en responsabilité civile et l’assurance nécessaires. Quant à la divulgation d’informations sur l’équipe ou sa tactique, c’était une demi-heure après le début de la première séance d’entraînement de l’entraîneur. De nombreux médias étaient présents, donc ce ne seront certainement pas les seules images de l’entraînement à être diffusées. »

Des indices tactiques et des groupes distincts

Malgré les justifications juridiques avancées par le pilote, les images alimentent naturellement les spéculations sur les joueurs privilégiés par Pochettino et le dispositif tactique qu’il envisage. La vidéo montre un groupe de dix joueurs de champ travaillant directement avec l’entraîneur, dont des habitués comme Harry Maguire, Kobbie Mainoo et Amad Diallo. Les nouvelles recrues Matheus Cunha et Bryan Mbeumo les ont rejoints, mais la présence des jeunes Ayden Heaven et Harry Amass laisse penser que ce groupe ne constitue pas nécessairement le onze qui débutera lors du périlleux déplacement à Anfield pour affronter Liverpool ce week-end.

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Sur une autre partie du terrain d’entraînement, le capitaine Bruno Fernandes a été aperçu à la tête d’un exercice de conservation à haute intensité, aux côtés de joueurs expérimentés et de jeunes issus du centre de formation. La séance comportait de nombreux exercices techniques, donnant aux espoirs Shea Lacey et Dan Armer l’occasion d’impressionner le nouvel encadrement.

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Le drone a également filmé Jesus Perez, adjoint de longue date de Pochettino, passant d’un groupe à l’autre pour superviser les exercices. Les jumeaux identiques Jack et Tyler Fletcher ont, eux, été répartis entre les deux principaux groupes afin d’équilibrer les effectifs pendant le travail tactique.

Questions de sécurité et limites légales

Manchester United s’est jusqu’ici refusé à commenter l’incident, mais cette intrusion met en lumière les préoccupations croissantes des clubs de première division concernant la vie privée et la surveillance aérienne. Bien que le pilote affirme que son vol était légal, les directives de la Civil Aviation Authority comportent des avertissements précis sur le respect de la vie privée dans des lieux tels que les jardins ou les terrains privés. Elles indiquent que l’utilisation de tels appareils dans des endroits où les personnes s’attendent à bénéficier d’une certaine intimité pourrait enfreindre les lois sur la protection des données.

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L’équipe chargée des médias de Manchester United était également présente pour filmer la séance destinée aux canaux officiels du club, mais les informations sur les dispositifs tactiques qu’elle recueille sont généralement soumises à de stricts embargos. À l’approche d’un choc majeur contre Liverpool, Manchester United espère que ces « yeux dans le ciel » n’ont pas révélé une trop grande partie de son plan de jeu à son adversaire pendant cette période de transition.