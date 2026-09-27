Sans Cristiano Ronaldo, resté 90 minutes sur le banc, le Portugal a frappé fort. Lors du duel de Ligue des nations sur le terrain de la Norvège, quart-de-finaliste de la Coupe du monde, le Portugal s’est imposé 2-1 (1-0). Pour sa deuxième victoire en deux matches sous les ordres du nouveau sélectionneur portugais Jorge Jesus, le tenant du titre a répondu à l’égalisation intervenue entre-temps par la star offensive norvégienne Erling Haaland.

Comme lors des débuts réussis de Jesus contre le pays de Galles, Joao Felix (17e) a ouvert le score. Son compère d’attaque Goncalo Ramos, titularisé à la place de Ronaldo, a inscrit le deuxième but du Portugal (54e). Peu auparavant, Haaland (51e) avait redonné espoir à la Norvège.

Après la victoire 1-0 contre le pays de Galles lors de la première journée, Jesus, 72 ans, avait procédé à trois changements pour son premier véritable test. En plus de Bruno Fernandes, touché et même pas présent dans le groupe, deux autres joueurs de renom avaient quitté le onze de départ aux côtés du capitaine Ronaldo et de Vitinha.

Felix a de nouveau reçu la confiance de son ancien entraîneur en club Jesus, sous les ordres duquel l’attaquant s’était déjà épanoui à Al-Nassr, en Arabie saoudite. À la 17e minute, il a encore trouvé le chemin des filets à Oslo d’une superbe frappe lointaine.

Alors que la Norvège avait attaqué en vain en première période et s’était procuré un net avantage au nombre d’occasions, Haaland s’est montré très vigilant juste après la pause. Le gardien portugais Diogo Costa n’a pu que repousser devant lui un coup franc de Martin Ödegaard, et Haaland a bien suivi.

Mais comme le gardien norvégien Örjan Nyland, sous contrat avec le club de Bundesliga du RB Leipzig, a lui aussi commis une erreur peu après, les Portugais ont rapidement répondu. À la relance, Nyland a donné le ballon directement dans les pieds de Ramos, qui a battu le gardien d’un joli lob d’environ 20 mètres.

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L’Irlande remporte largement un duel controversé avec Israël

Pas de poignées de main, aucun respect pendant l’hymne, et pas la moindre convivialité : le duel controversé de Ligue des nations entre Israël et l’Irlande a bien livré un vainqueur net sur le plan sportif, mais il s’est déroulé dans des conditions des plus déplaisantes. Lors du succès 3-0 (3-0) des Irlandais à Debrecen, en Hongrie, ce n’est pas le football qui a occupé le devant de la scène.

Les joueurs des deux équipes ont renoncé aux gestes habituels. Les Irlandais ont baissé la tête pendant l’exécution de l’hymne israélien, il n’y a eu ni poignées de main ni échange de fanions. Il n’y avait pas non plus d’enfants accompagnateurs sur place, pas plus que de supporters irlandais. Plus largement, très peu de spectateurs étaient présents dans le stade, et la rencontre a également représenté un grand défi pour l’arbitre allemand Harm Osmers.

Depuis le début de l’offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza en octobre 2023, la République d’Irlande fait partie des pays européens qui ont exprimé de manière particulièrement claire leur soutien aux Palestiniens. Le droit à l’existence d’Israël est explicitement souligné, tandis que Dublin a officiellement reconnu l’État de Palestine en 2024.

Ce n’est qu’après une longue réunion d’équipe que les Irlandais avaient accepté de disputer le match. Le gardien Gavin Bazunu, de son côté, ne voulait pas jouer contre Israël. L’entraîneur Heimir Hallgrímsson a souligné dans une interview à RTE qu’il s’agissait de « l’une des semaines les plus éprouvantes pour moi en tant qu’entraîneur » : « Nous nous trouvons dans des situations que nous n’avions encore jamais connues. »

Les joueurs irlandais portaient des brassards noirs, un geste que David Courell, directeur général de la fédération irlandaise de football, a qualifié samedi d’« hommage à toutes les vies perdues dans le conflit à Gaza ». Troy Parrott (13e), Adam Idah (16e) et Jack Moylan (25e) ont inscrit les buts irlandais.

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Les Pays-Bas s’inquiètent pour Cody Gakpo, blessé

En Serbie, dans le même temps, les Pays-Bas se sont imposés 2-1 (1-0) lors du deuxième match du groupe de l’Allemagne en Ligue des nations, mais cette victoire pourrait leur coûter cher : l’attaquant Cody Gakpo, récemment buteur lors du 1-1 contre l’Allemagne, a dû quitter la pelouse très tôt en raison d’une douleur à la cheville.

Le joueur de Liverpool a été fauché par Sasa Lukic (12e) et a signalé peu après qu’il ne pouvait pas continuer. Mexx Meerdink (30e) a donné un avantage mérité sur penalty. Après l’égalisation de l’ancien Francfortois Luka Jovic (46e), Meerdink a encore frappé (69e).

Les Néerlandais ont maîtrisé la rencontre dès le début, mais ont eu du mal à se créer des occasions. Lorsque Crysencio Summerville a été fauché dans la surface, Meerdink a transformé l’occasion depuis le point de penalty avec sang-froid. Peu après, le joueur de Dortmund Joey Veerman a failli marquer directement sur corner, mais le gardien serbe Vanja Milinkovic-Savic a réagi rapidement (36e).

Dès le retour des vestiaires, les Serbes ont réagi. Mais grâce à Meerdink, parfaitement servi par Ruben van Bommel, ce sont finalement les visiteurs qui ont exulté.

Ligue des nations : l’Autriche s’impose avec autorité contre le Kosovo

Les Autrichiens de Ralf Rangnick ont quant à eux battu le Kosovo, outsider, 3-1 (2-0) à l’Ernst-Happel-Stadion de Vienne. Dans le groupe B3, la sélection de la Fédération autrichienne de football (ÖFB) occupe ainsi solidement la tête du classement avec six points.

Après une Coupe du monde mitigée, la sélection de Rangnick est en pleine transition, mais contre l’outsider kosovar, la non-sélection de nombreux cadres établis comme le capitaine du Mondial David Alaba s’est à peine fait sentir. Ainsi, le défenseur central David Affengruber, sur un service de l’ancien joueur du Werder Brême Romano Schmid, a fêté son baptême du but lors de sa deuxième sélection (23e), puis juste avant la pause, l’attaquant de Schalke Junior Adamu a lui aussi inscrit son premier but sous le maillot de l’ÖFB (45e+2).

L’équipe a également livré une prestation engagée en seconde période et a aggravé le score par Carney Chukwuemeka (61e) — pour le milieu de terrain du Borussia Dortmund, c’était toutefois déjà le deuxième but en équipe nationale, contrairement à ses coéquipiers. En fin de match, les visiteurs ont cependant frappé : après une faute d’Affengruber, Edon Zhegrova a transformé avec sang-froid le penalty qui en a résulté (83e).