Il y a un peu plus de deux mois, lorsque a commencé le grand remue-ménage autour du poste de président au Real Madrid, Florentino Perez, alors en poste et finalement confirmé dans ses fonctions, avait révélé avec un certain effet médiatique qu’un très gros montant serait proposé très rapidement pour un « joueur du calibre d’un Cristiano Ronaldo ou d’un Kaka ».

Mais ni le très évoqué Michael Olise n’est venu du Bayern Munich, ni l’offre officiellement confirmée pour l’attaquant de l’Atletico de Madrid Julian Alvarez n’a abouti. La somme de « au moins 150 millions d’euros » promise par Perez n’a pas encore été dépensée par la Maison Blanche, qui a toutefois recruté Yan Diomande en provenance du RB Leipzig - pour une indemnité de base de 125 millions.

On le constate : Olise, Alvarez, Diomande, ce sont tous des joueurs purement offensifs. Mais ce qui manque plus que jamais au Real depuis la fin de l’ère du trio axial Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro, il y a deux ans, c’est un numéro 6 de niveau international. Il n’est bien sûr pas exclu que les Madrilènes comblent encore ce vide béant d’ici la fin du mercato. Mais le fait d’avoir encore investi une somme folle dans un attaquant avec Diomande prouve la mauvaise hiérarchisation des priorités du Real sur le marché des transferts.

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Le refus de Rodri, un rude revers pour le Real Madrid

Tout semblait pourtant récemment déjà prêt dans le dossier Rodri. Le natif de Madrid avait déjà fait savoir au printemps qu’il pouvait s’imaginer porter le maillot de la Maison Blanche malgré son passé à l’Atletico de Madrid. « Le fait d’avoir joué à l’Atletico ne m’empêche pas de jouer au Real. D’autres joueurs ont emprunté cette voie », avait-il déclaré.

Mais tout porte désormais à croire que le milieu défensif et meilleur joueur de la Coupe du monde va quitter Manchester City pour le FC Barcelone. L’offre du Real, comme son agent Pablo Barquero l’a désormais clairement fait savoir, a été refusée par Rodri.

Pour le Real, c’est un rude revers. Le club était quasiment certain que Rodri pouvait devenir un facteur décisif dans le nouveau départ sous Jose Mourinho afin de faire oublier la saison récente sans titre. Et voilà que le grand rival honni de Catalogne vient précisément s’en mêler.

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Le transfert annoncé de Rodri au Barça, un véritable coup

Le Real se retrouve donc, pour l’instant, démuni. Une fois de plus, il n’a personne pour organiser le jeu derrière la ligne offensive composée de Kylian Mbappe, Vinicius Junior et désormais Diomande. Une fois de plus, il s’apprête - en l’état actuel des choses - à aborder la saison avec Aurelien Tchouameni et Fede Valverde à ce poste, alors que le passé a clairement montré que cette capacité leur faisait défaut à tous les deux.

Pour le Barça, en revanche, le transfert annoncé de Rodri est un véritable coup, et pas seulement à cause de l’éternelle rivalité avec le Real. L’équipe de Hansi Flick, qui a récemment humilié le Real deux fois de suite en Liga, obtient enfin un remplaçant de tout premier plan, dont elle a urgemment besoin, pour Frenkie de Jong, à nouveau blessé pour une longue durée. Rodri rejoint en outre une équipe composée de plusieurs joueurs espagnols avec lesquels le joueur de 30 ans est récemment devenu champion du monde.

Malgré cela, on ne peut s’empêcher de constater que la dramaturgie du duel entre le Real et le Barça ne cesse de s’intensifier. Le conflit s’est construit au fil de l’histoire et compte déjà des dizaines d’épisodes, mais les affrontements du passé récent rappellent des sommets des années 2000 autour du transfert controversé de Figo de Barcelone à Madrid.

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Nouvel épisode de l’éternelle rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone

Il y a d’abord la saga du scandale Negreira, qui continue de couver à ce jour, qui a ébranlé la confiance envers les arbitres de Primera Division depuis sa révélation au début de l’année 2023 et dans lequel le Real s’est joint à la procédure pénale contre Barcelone en tant que partie civile. Conséquence : depuis lors, particulièrement dans le Clasico entre les deux clubs, chaque décision arbitrale litigieuse est examinée à travers le prisme de l’affaire Negreira.

Cet épisode a entraîné une bataille de boue après l’autre. Après l’entrée du Real dans la procédure, le président du Barça Joan Laporta a réagi par une contre-attaque en qualifiant les Madrilènes de « club du régime », historiquement favorisé par les arbitres et encore aujourd’hui selon lui.

Cela a fini par faire s’effondrer les relations institutionnelles - Perez et Laporta avaient par exemple étroitement collaboré en coulisses dans la planification de la Super League - définitivement. La fin de cette alliance a aussi signifié la fin du traditionnel déjeuner des présidences avant les Clasicos. Le Real a également refusé à plusieurs reprises la place d’honneur habituelle dans la loge VIP.

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Comment le Real Madrid réagit-il au refus de Rodri ?

Et puis il y avait encore le dossier Alvarez : après l’annonce de Perez sur un transfert record, le Real avait confirmé par communiqué avoir proposé 150 millions d’euros à l’Atletico pour l’Argentinien, mais l’offre avait été rejetée par le rival de la ville. Le Barça, considéré depuis longtemps comme très intéressé par Alvarez, a dû faire grise mine. En rendant publique son offre, le Real a probablement fait grimper volontairement le prix du joueur de 26 ans. Alvarez est actuellement toujours sous contrat avec l’Atletico.

Sans oublier l’escalade lors de l’attribution du Ballon d’Or 2024, qui prend ces jours-ci une tonalité totalement nouvelle. À l’époque, le Real avait boycotté le gala de remise du prix pour protester contre la victoire de Rodri sur Vinicius Junior.

Le retournement actuel, qui voit justement Rodri, bête noire du Real il y a deux ans, rejoindre la Catalogne, constitue donc une gifle en plein visage pour les Madrilènes. L’intensité toxique du duel entre les deux clubs ne connaît presque plus de limite. Qu’il y aura une suite ne fait aucun doute. En revanche, on ne sait pas encore comment le Real réagira sportivement au refus de Rodri.