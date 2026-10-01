Une chose est certaine : la carrière de Vitaly Janelt, du FC Brentford, a vraiment quelque chose de particulier. Plusieurs faits l’attestent. Il est déjà assez insolite qu’un professionnel allemand, apparu à 166 reprises en Premier League (douze buts), qui a même conduit son équipe sur le terrain en tant que capitaine lors de ses deux derniers matches et figure parmi les milieux défensifs les plus fiables d’Angleterre, n’ait disputé à 28 ans ni le moindre match international, ni la moindre rencontre de Bundesliga.

Janelt n’a évolué qu’à 54 reprises dans le football professionnel allemand, de 2017 à 2020 avec le VfL Bochum. Mais désormais, le natif de Hambourg figure parmi les onze novices retenus dans le groupe du sélectionneur Jürgen Klopp pour l’équipe nationale et pourrait fêter ses débuts jeudi contre la Serbie. Pourtant, il y a presque exactement dix ans, tout laissait penser que la carrière de Janelt au sein de la DFB allait s’arrêter avant même d’avoir réellement commencé.

À l’automne 2016, Janelt se trouvait en Albanie avec la sélection allemande U19 pour un match de qualification à l’Euro. Avec son coéquipier de l’époque à RB Leipzig, Idrissa Toure, Janelt aurait apporté une chicha dans la chambre d’hôtel et l’aurait fumée. Alors que les deux joueurs étaient à l’entraînement, une trace de brûlure est apparue dans la chambre. Ce qui s’est vraiment passé en détail n’a jamais été élucidé à ce jour.

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Scandale de chicha autour de Vitaly Janelt : quelles ont été les conséquences à RB Leipzig ?

Les conséquences n’ont évidemment pas tardé : les deux adolescents ont été renvoyés chez eux de manière anticipée, où un Ralf Rangnick furieux les a accueillis à Leipzig. Il a sévi avec rigueur, excluant Janelt et Toure de l’académie de jeunes ainsi que de l’internat, et les écartant complètement de l’entraînement collectif et de la compétition jusqu’à la fin de l’année.

En plus de cela, ils ont écopé d’une amende et de centaines d’heures de travaux d’intérêt général dans une crèche, avec des horaires de 7 h à 15 h. La sévérité de la sanction a suscité des discussions à l’époque, notamment parce que les deux jeunes joueurs niaient fermement les faits. Ils affirmaient ne pas avoir apporté ni fumé la chicha eux-mêmes, mais avoir laissé la chambre à d’autres joueurs, parmi lesquels le talent de 18 ans du BVB Felix Passlack.

Mais Janelt et Toure n’en étaient pas à leur coup d’essai en matière de discipline. Le duo serait arrivé en retard à l’entraînement à plusieurs reprises ou aurait commandé des pizzas à l’internat sans autorisation. Dix ans plus tard, Janelt est revenu ainsi ces derniers jours sur cet épisode : « Au bout du compte, j’ai maintenant dix ans de plus. J’ai une petite fille, tout le monde finit par grandir. Surtout les garçons. Les femmes sont un peu plus calmes quand il s’agit de faire des conneries. Je pense que chacun doit tirer les leçons de ses erreurs. Je l’ai compris relativement vite. Ce qui était, était. »

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Vitaly Janelt a rejoint le FC Brentford pour seulement 600 000 euros

Janelt, gaucher, a alors tenté un nouveau départ à Bochum en 2. Bundesliga, mais durant ces trois ans et demi, il était loin d’être un titulaire régulier. À Brentford, cela a été totalement différent dès le départ.

Pour une somme dérisoire de 600 000 euros à l’échelle des standards anglais, Janelt a rejoint l’ouest de Londres et le Championship il y a six ans. Là-bas, le milieu défensif s’est immédiatement imposé comme un joueur clé et a aidé les Bees, dès sa première saison, à obtenir la première montée en Premier League de l’histoire du club.

Brentford s’est aussi maintenu sans difficulté dans l’élite, tandis que Janelt est devenu indispensable au milieu défensif. Presque chaque saison, il a enchaîné avec une régularité remarquable au moins 30 apparitions. Seule la saison passée l’a freiné plus longtemps en raison d’une fracture du métatarse. Mais Janelt est revenu au combat et jouit depuis longtemps déjà d’une très haute estime au sein de l’équipe.

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Quelles sont les qualités de Vitaly Janelt ?

À Brentford, Janelt est un récupérateur physiquement solide dans les duels, qui organise la défense et structure le jeu de construction grâce à sa sûreté balle au pied. L’entraîneur des Bees, Keith Andrews, l’a qualifié de « colle » qui tient l’ensemble. Le jeu de Janelt ne saute pas aux yeux, mais lorsqu’il ne peut pas être aligné, on voit à quel point il est précieux pour l’équipe. En début d’année, il a prolongé son contrat jusqu’en 2030.

« La qualité individuelle, cela s’achète ; la mentalité et la cohésion, non », a-t-il déclaré, dans des propos qui rappelaient Klopp : « Si une équipe ne travaille pas dur ensemble, il est difficile d’être compétitive. » À propos de lui-même, Janelt dit : « Je pense que je suis bon pour une équipe, je me vois comme un joueur d’équipe. Je fais le sale boulot pour les gars devant moi. »

Bien que Janelt soit devenu champion d’Europe en 2021 avec l’équipe d’Allemagne Espoirs en tant que remplaçant, la porte du plus haut niveau lui est restée fermée pendant des années. Avant la Coupe du monde 2022 au Qatar, il aurait figuré sur l’énigmatique liste des 55 joueurs de Hansi Flick.

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Vitaly Janelt est en passe de faire ses débuts avec la Mannschaft contre la Serbie

« Dans un club discret comme Brentford, que peu de gens ont réellement en tête en Allemagne, ce n’est pas si simple d’être sous les projecteurs. Bien sûr, j’aurais aimé être appelé plus tôt, j’aurais espéré avoir une chance », a déclaré Janelt. « Brentford, ce n’est pas Chelsea, Manchester United ou Manchester City, ça je le sais bien. À un moment donné, je n’avais plus envie d’en parler dans les interviews. Si le sélectionneur a envie de moi, il a envie de moi. Sinon, non. Je n’en veux à personne. Chaque entraîneur a sa propre idée. »

Le fait qu’il ait fallu la vision de Klopp pour qu’il soit invité pour la première fois chez les A est probablement aussi lié aux longues années de travail de ce dernier à Liverpool, en Angleterre, et « c’est sans doute bien pour moi », espère Janelt. « Je suis très heureux d’être ici maintenant à 28 ans. C’est sans doute l’une de mes dernières chances d’être présent lors de l’un ou l’autre grand tournoi. »

Comme le duo de la double sentinelle Joshua Kimmich-Felix Nmecha ne s’est pas particulièrement illustré lors des deux premiers matches sous Klopp et qu’il manque à la sélection allemande un vrai numéro 6, fort dans le jeu comme dans les duels, il est tout à fait possible que Janelt obtienne à Munich sa première véritable chance de faire ses preuves. Dix ans après le scandale de Shkodra, ce serait une récompense méritée pour une trajectoire de carrière aussi difficile qu’inhabituelle.

Vitaly Janelt : les statistiques de sa carrière professionnelle