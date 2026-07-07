Aucun joueur n'est intouchable à Chelsea : la fenêtre de transfert met en péril même les plus grandes stars

Chelsea a connu une semaine intense sur le marché des transferts, marquée par la signature de nouveaux contrats et l’établissement de la liste des joueurs pouvant partir, alors que le club poursuit sa reconstruction pour la nouvelle saison. Dans sa quête de compétitivité à tous les postes, la direction poursuit parallèlement un travail de rationalisation de l’effectif par des ventes ou des prêts.

Tyreke George, formé au club, a officialisé son départ pour Everton contre un montant initial de 18 millions de livres sterling, pouvant atteindre 24 millions selon les clauses liées aux performances, et Chelsea conservera 15 % d’une éventuelle plus-value sur un futur transfert.

Par ailleurs, le Real Madrid a publié un communiqué officiel pour démentir toute intention de recruter le milieu de terrain argentin Enzo Fernández, mettant fin aux spéculations sur un transfert au stade Santiago Bernabéu.

De son côté, le Suisse Granit Xhaka a fermé la porte à Chelsea, préférant rester à Sunderland malgré l’intérêt des Blues et une offre de 8 millions de livres sterling transmise ces dernières semaines.

Sur le plan des arrivées, les Blues ont officialisé leur premier renfort estival : le défenseur italien Marco Balestra, en provenance de l’Atalanta. Les dirigeants ne voient pas en lui un simple investissement pour l’avenir, mais un joueur capable de postuler immédiatement pour une place de titulaire. La politique de Chelsea vise à créer une concurrence forte à chaque poste, plutôt qu’à multiplier les effectifs.

Recruté à la suite d’une saison exceptionnelle passée en prêt à Cagliari, où il a été désigné meilleur défenseur du championnat italien, Balestra a disputé 38 matchs (34 titularisations), manquant seulement une rencontre. Ce bilan confirme qu’il possède déjà les qualités pour s’imposer dans l’un des championnats européens les plus relevés.

Âgé de seulement 21 ans, il possède selon la direction des Blues une marge de progression significative et devrait, d’après The Athletic, disputer de nombreux matches la saison prochaine.

Aligné, il devrait aussi apporter un plus offensif, d’autant que le capitaine Reece James évolue désormais régulièrement plus en retrait, en milieu de terrain ou en défenseur central droit dans un schéma à trois arrières, tandis que l’avenir de Malo Gusto reste flou, plusieurs clubs, dont Manchester City, s’intéressant à ses services.

Les postes que Chelsea cherche à renforcer

Le club londonien poursuit par ailleurs ses efforts pour renforcer plusieurs autres postes avant la clôture du mercato. Les négociations avec le Rayo Vallecano concernant le latéral gauche Pep Chavarria (28 ans) se poursuivent.

Un ou plusieurs défenseurs centraux sont également recherchés : Maxence Lacroix (Crystal Palace) et Jacopo Ramon (Como) sont en pole position.

Le club suit toujours Morgan Rogers (Aston Villa) pour sa polyvalence offensive, mais il sait que l’opération sera onéreuse, Villa souhaitant conserver son joueur et d’autres prétendants étant dans la course.

Après la décision de Sunderland de conserver Granit Xhaka, Chelsea a refermé ce dossier et n’envisage pas de nouvelle offre. L’arrivée de Valentin Barco, en provenance de Strasbourg, est toujours attendue, bien que le club n’ait pas encore officialisé le transfert.

Les joueurs susceptibles de partir

Le club se dit prêt à étudier les offres pour l’ailier argentin Alejandro Garnacho, arrivé il y a un an en provenance de Manchester United contre 40 millions de livres sterling. Le club ne s’y oppose pas, mais n’envisagera qu’un transfert définitif, deux formations de Ligue des champions étant déjà sur les rangs.

Le défenseur Trevoh Chalobah est également mis sur le marché à 35 millions de livres sterling ; le club a déjà rejeté deux offres de Côme. Le jeune arrière Mamadou Sar devrait quant à lui être prêté à un club de Premier League plutôt qu’expédié à l’étranger.

Le milieu André Santos pourrait aussi partir si l’offre est jugée satisfaisante, tout comme Enzo Fernández et Malo Justo, valorisés respectivement autour de 120 et 75 millions de livres.

En revanche, João Pedro conserve toute la confiance du club, tandis qu’au moins un autre attaquant devrait partir cet été. Le staff n’a pas encore tranché concernant le rôle de Nicolas Jackson, William Dalap et Emmanuel Emiaga la saison prochaine, tandis que le départ de Marc Guio, en prêt ou à titre définitif, semble acté.

La liste des joueurs mis en vente comprend également le duo défensif formé par Benoît Badiashile et Axel Disasi, ainsi que le gardien remplaçant Philip Jorgensen. Parallèlement, le club négocie la vente de Gaja Slonina et de David Datro Fofana, tout en envisageant le prêt de Kendry Bayes, David Washington, Caleb Wiley et Shumaira Mahuka afin de leur offrir davantage de temps de jeu et d’expérience.