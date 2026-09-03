Le club du désert peut compter sur des noms bien connus dans son staff technique. L’ancien joueur de Liverpool Jonjo Shelvey est présent sur le banc, tandis que Danny Simpson, champion avec Leicester City, occupe le rôle d’entraîneur-joueur. Après la fermeture du marché des transferts, Sancho s’est ainsi retrouvé sans nouveau club. Son contrat avec les Red Devils avait expiré à la fin juin, sans qu’une prolongation de leur collaboration ne soit convenue.

Un transfert définitif à Aston Villa a également capoté. Les Villans avaient auparavant accueilli l’attaquant sous forme de prêt, mais ont finalement renoncé à transformer ce prêt en contrat permanent. L’ancien grand espoir se retrouve ainsi sans club, seulement cinq ans après son transfert de Borussia Dortmund à Manchester pour une indemnité de 85 millions d’euros.

La direction des Arabian Falcons s’apprête désormais à contacter Sancho ainsi que d’autres joueurs renommés sans contrat. Selon ce rapport, le club des Émirats arabes unis prépare une offre ambitieuse.

Le fait que cette voie ne soit pas un cas isolé est confirmé par un regard sur l’effectif actuel : Ravel Morrison, ancien talent de United, a déjà signé au Moyen-Orient l’été dernier. Le milieu de terrain y a été nommé capitaine peu après.

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Quelles rumeurs de transfert ont circulé autour de Jadon Sancho ?

Ces dernières semaines, Sancho a aussi été annoncé à l’AS Rome ainsi qu’à la Fiorentina. Les deux clubs de Serie A ont toutefois renoncé à recruter l’ailier. Des rumeurs ont également circulé au sujet d’un possible transfert en Amérique du Sud, vers le club brésilien historique Palmeiras.

La carrière de l’international anglais à 23 sélections (trois buts) a récemment été extrêmement agitée. Au cours des trois dernières saisons, il a porté les couleurs de quatre clubs différents. En janvier 2024, il est brièvement retourné au BVB sous forme de prêt et a disputé avec le club de Westphalie la finale de la Ligue des champions au stade de Wembley, perdue 2-0 contre le Real Madrid.

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Jadon Sancho a joué en prêt à Chelsea et à Aston Villa

Le BVB ayant décidé de ne pas le faire revenir de manière définitive, Sancho a ensuite rejoint Chelsea sous forme de prêt. Il y a bien remporté la Conference League, mais un transfert permanent à Stamford Bridge ne s’est pas concrétisé.

Les Blues ont à la place versé une pénalité contractuelle équivalant à un peu moins de six millions d’euros à ManUnited pour se libérer d’une obligation d’achat d’environ 29 millions d’euros. A ensuite suivi son arrivée en prêt à Aston Villa. Sous les ordres de l’entraîneur Unai Emery, Sancho n’est pas parvenu à s’imposer et n’a inscrit qu’un but pour trois passes décisives en 39 matches officiels, même s’il a terminé la saison avec le sacre en Ligue Europa.

Les Falcons espèrent désormais que les conditions offertes aux Émirats arabes unis pourraient faire pencher la balance. Une vie à Dubaï avec des revenus exonérés d’impôts ainsi que des conditions d’entraînement de premier ordre doivent constituer des arguments. La ville est déjà familière à Sancho, puisqu’il y a effectué par le passé sa rééducation après des blessures.