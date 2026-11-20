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Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil d'administration du Bayern Munich, a émis des doutes sur la capacité de Jamal Musiala à retrouver son niveau d'antan après son retour de blessure. Il a laissé entendre que, si sa baisse de régime se prolongeait, les conditions financières de son contrat pourraient être revues. Selon la presse, ce bail court jusqu'en 2030 et prévoit un salaire annuel supérieur à 25 millions d'euros.

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Les déclarations de Rummenigge, rapportées par la chaîne allemande « Sky », coïncident avec le retour de Musiala sur les terrains lors du match contre Cologne, conclu sur un nul 1-1. Absent pendant deux mois en raison d'une blessure, l'international allemand est entré en jeu en seconde période, alors que les doutes sur son avenir sportif persistent.

Interrogé sur les craintes d'Uli Hoeness, président d'honneur du club, quant à la possibilité que Musiala ne retrouve pas son niveau d'antan, Rummenigge n'a pas écarté ce scénario. Selon lui, c'est « tout à fait possible et pas exclu ».

Il a ajouté que les précédents avec des blessures similaires montrent qu'il est difficile pour un joueur de retrouver le niveau qui était le sien avant sa blessure.

Les inquiétudes de Rummenigge ne se limitent pas à l'aspect sportif. Il a également évoqué le poids financier du contrat de Musiala, qui perçoit, selon la presse, plus de 25 millions d'euros par an. À ses yeux, le maintien de ce salaire fera débat si le joueur ne parvient pas à fournir avec régularité le niveau attendu de lui.

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Le dirigeant bavarois a précisé que toute discussion sur ce sujet nécessiterait d'échanger avec le joueur, sa famille et son agence. Il a souligné que de tels salaires pourraient devenir intenables si le rendement sportif attendu n'était pas au rendez-vous, tout en assurant que la question dépendra de l'évolution de la situation de Musiala dans les mois à venir.

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Hoeness avait déjà ouvert le débat sur l'avenir du joueur, victime de deux rechutes durant l'été, suivies de problèmes de santé qui l'ont éloigné des terrains à plusieurs reprises. Le président d'honneur avait publiquement exprimé des doutes sur sa capacité à retrouver son niveau d'antan et pointé le montant élevé de son contrat.

Malgré ces inquiétudes, Rummenigge a écarté pour l'heure l'idée d'un départ de Musiala. Il a affirmé ne pas imaginer le joueur vouloir quitter le Bayern et ne pas s'attendre à ce qu'un autre club cherche à le recruter dans sa situation actuelle.

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Il a toutefois insisté sur le fait que le club continuerait d'étudier l'aspect financier. Il a précisé qu'aucune discussion concrète n'avait eu lieu à ce jour avec le joueur ou ses représentants et que ses propos ne relevaient que de réflexions et d'hypothèses sur son avenir.