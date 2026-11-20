Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil d'administration du Bayern Munich, a émis des doutes sur la capacité de Jamal Musiala à retrouver son niveau d'antan après son retour de blessure. Il a laissé entendre que, si sa baisse de régime se prolongeait, les conditions financières de son contrat pourraient être revues. Selon la presse, ce bail court jusqu'en 2030 et prévoit un salaire annuel supérieur à 25 millions d'euros.
Les déclarations de Rummenigge, rapportées par la chaîne allemande « Sky », coïncident avec le retour de Musiala sur les terrains lors du match contre Cologne, conclu sur un nul 1-1. Absent pendant deux mois en raison d'une blessure, l'international allemand est entré en jeu en seconde période, alors que les doutes sur son avenir sportif persistent.
Interrogé sur les craintes d'Uli Hoeness, président d'honneur du club, quant à la possibilité que Musiala ne retrouve pas son niveau d'antan, Rummenigge n'a pas écarté ce scénario. Selon lui, c'est « tout à fait possible et pas exclu ».
Il a ajouté que les précédents avec des blessures similaires montrent qu'il est difficile pour un joueur de retrouver le niveau qui était le sien avant sa blessure.
Les inquiétudes de Rummenigge ne se limitent pas à l'aspect sportif. Il a également évoqué le poids financier du contrat de Musiala, qui perçoit, selon la presse, plus de 25 millions d'euros par an. À ses yeux, le maintien de ce salaire fera débat si le joueur ne parvient pas à fournir avec régularité le niveau attendu de lui.
Le dirigeant bavarois a précisé que toute discussion sur ce sujet nécessiterait d'échanger avec le joueur, sa famille et son agence. Il a souligné que de tels salaires pourraient devenir intenables si le rendement sportif attendu n'était pas au rendez-vous, tout en assurant que la question dépendra de l'évolution de la situation de Musiala dans les mois à venir.
Hoeness avait déjà ouvert le débat sur l'avenir du joueur, victime de deux rechutes durant l'été, suivies de problèmes de santé qui l'ont éloigné des terrains à plusieurs reprises. Le président d'honneur avait publiquement exprimé des doutes sur sa capacité à retrouver son niveau d'antan et pointé le montant élevé de son contrat.
Malgré ces inquiétudes, Rummenigge a écarté pour l'heure l'idée d'un départ de Musiala. Il a affirmé ne pas imaginer le joueur vouloir quitter le Bayern et ne pas s'attendre à ce qu'un autre club cherche à le recruter dans sa situation actuelle.
Il a toutefois insisté sur le fait que le club continuerait d'étudier l'aspect financier. Il a précisé qu'aucune discussion concrète n'avait eu lieu à ce jour avec le joueur ou ses représentants et que ses propos ne relevaient que de réflexions et d'hypothèses sur son avenir.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.