Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP
Loai Mohamed

Traduit par

Aucun autre joueur africain n’y est parvenu : Sibari égale le record de Salah en Coupe du monde

I. Saibari
M. Salah
Écosse vs Maroc
Écosse
Maroc
Coupe du monde
Maroc
Égypte
Écosse
É.-U.

Sibari est l’unique footballeur marocain à avoir trouvé le chemin des filets lors de la Coupe du monde 2026.

Ismaël Sibari, la star de la sélection marocaine, a confirmé son excellent moment de forme en brillant une nouvelle fois lors de la rencontre face à l’Écosse, comptant pour la Coupe du monde 2026.

Le joueur du PSV Eindhoven, attendu au Bayern Munich, a marqué l’unique but de la rencontre, offrant aux Lions de l’Atlas une victoire précieuse face à l’Écosse (1-0) tôt ce samedi matin, lors de la deuxième journée du groupe C de la Coupe du monde.

Ce but fait suite à celui inscrit contre le Brésil lors de la première journée, conclu par un match nul 1-1.

D’après les données du site français « Stats Foot », il est le premier Marocain à marquer lors de ses deux premiers matchs en Coupe du monde et le deuxième Africain à réussir cet exploit après l’Égyptien Mohamed Salah.

Lors de l’édition 2018, Salah avait ouvert son compteur face à la Russie lors de la 2^e journée, avant d’ajouter un second but contre l’Arabie saoudite lors de la 3^e journée, après avoir manqué le match d’ouverture contre l’Uruguay.

Selon les données de « Master Sheph », 97 joueurs dans l’histoire ont marqué lors de leurs deux premiers matchs en Coupe du monde.

Outre ce duo égypto-marocain, 67 Européens, 23 Sud-Américains, 3 joueurs de la CONCACAF et 2 Asiatiques ont réalisé cet exploit.

Lire aussi :

Sixième… Le Maroc en tête du classement arabe et africain en Coupe du monde

Publicité