Aucun autre joueur africain n’y est parvenu : Sibari égale le record de Salah en Coupe du monde

Ismaël Sibari, la star de la sélection marocaine, a confirmé son excellent moment de forme en brillant une nouvelle fois lors de la rencontre face à l’Écosse, comptant pour la Coupe du monde 2026.

Le joueur du PSV Eindhoven, attendu au Bayern Munich, a marqué l’unique but de la rencontre, offrant aux Lions de l’Atlas une victoire précieuse face à l’Écosse (1-0) tôt ce samedi matin, lors de la deuxième journée du groupe C de la Coupe du monde.

Ce but fait suite à celui inscrit contre le Brésil lors de la première journée, conclu par un match nul 1-1.

D’après les données du site français « Stats Foot », il est le premier Marocain à marquer lors de ses deux premiers matchs en Coupe du monde et le deuxième Africain à réussir cet exploit après l’Égyptien Mohamed Salah.

Lors de l’édition 2018, Salah avait ouvert son compteur face à la Russie lors de la 2^e journée, avant d’ajouter un second but contre l’Arabie saoudite lors de la 3^e journée, après avoir manqué le match d’ouverture contre l’Uruguay.

Selon les données de « Master Sheph », 97 joueurs dans l’histoire ont marqué lors de leurs deux premiers matchs en Coupe du monde.

Outre ce duo égypto-marocain, 67 Européens, 23 Sud-Américains, 3 joueurs de la CONCACAF et 2 Asiatiques ont réalisé cet exploit.

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