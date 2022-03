Aubameyang dévoile sa préférence dans la course au titre en Serie A

Au cours de sa carrière, Pierre Emerick Aubameyang a joué dans les cinq grands championnats. En France, le Gabonais a joué à Dijon, Lille, Monaco et surtout Saint-Etienne, au Borussia Dortmund en Allemagne, à Arsenal en Angleterre, désormais au FC Barcelone en Espagne, et beaucoup l'oublient mais il a débuté à l'AC Milan lorsqu'il était jeune.

Un amour conservé pour l'AC Milan

L'attaquant du FC Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang est optimiste quant à la possibilité pour l'AC Milan de remporter le titre de champion de Serie A et de "revenir là où il le mérite". Les Rossoneri ont remporté le Scudetto pour la dernière fois lors de la campagne 2010/11, mais cette saison, ils font partie des favoris pour soulever le trophée tant convoité.

Ils sont en tête du classement avec 66 points sur les 30 matchs qu'ils ont joués. Les rivaux de la ville, l'Inter Milan, qui est le champion en titre, ainsi que Naples et la Juventus sont également en course pour le titre. Aubameyang a fait un passage chez les poids lourds italiens de 2007 à 2011, mais n'a pas fait d'apparition en compétition. Pendant son séjour à l'AC Milan, il a été prêté à Dijon, Lille et Monaco avant de rejoindre Saint-Etienne.

"Milan va revenir là ou il mérite d'être"

Bien qu'il n'ait pas joué pour les Rossoneri dans un match officiel, il semble que l'amour ne soit pas perdu et il l'a montré dans ses derniers sentiments faits. "Je suis sûr que Milan va revenir là où il le mérite. Je suis un peu et j'espère qu'ils resteront premiers jusqu'à la fin du championnat", a déclaré Aubameyang cité par Pianeta Milan.

L'international gabonais de 32 ans a aidé le FC Barcelone à battre le Real Madrid 4-0 lors du Clasico organisé à Santiago Bernabeu dimanche soir. L'ancien capitaine d'Arsenal a dirigé les hommes de Xavi avec deux buts et une passe décisive. Aubameyang a ouvert le score pour les visiteurs au Santiago Bernabeu à la 29e minute, sur une passe d'Ousmane Dembele.

Le footballeur africain de l'année 2015 s'est ensuite illustré par une passe décisive pour Ferran Torres, qui a porté le score à 3-0 pour Barcelone à la 47e minute, rapidement suivie de son deuxième but de la soirée pour porter le score à 4-0 à la 51e minute et sceller les trois points. Il a brillé pendant 71 minutes avant d'être remplacé par Memphis Depay.

Avec ses deux réalisations ce dimanche, Aubameyang est le premier joueur à être directement impliqué dans trois buts lors de sa première apparition à El Clasico, toutes compétitions confondues, au XXIe siècle. En grande forme depuis son arrivée en Catalogne, l'attaquant a désormais inscrit sept buts en autant de rencontres de championnat avec le Barca.