Aubameyang de retour contre Manchester United ?

Mikel Arteta, le manager d'Arsenal, s'est dit confiant quant aux chances de Pierre-Emerick Aubameyang de renouer avec la compétition ce week-end.

Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que le club faisait tout ce qui était en son pouvoir pour que Pierre-Emerick Aubameyang soit disponible pour affronter Manchester United.

Aubameyang a été absent des deux derniers matches d'Arsenal et il a révélé mercredi que sa mère était en mauvaise santé, remerciant les fans et ses coéquipiers pour leur soutien pendant une période difficile pour lui et ses proches.

L'international gabonais devra produire un test Covid-19 négatif avant de pouvoir revenir à l'action, après avoir quitté la bulle d'Arsenal, tandis qu'Arteta craint également de précipiter le come-back de son capitaine s'il n'est pas dans le bon état mental pour guider la formation londonienne.

S'adressant à la presse jeudi, Arteta a déclaré: «Je lui ai parlé hier. Les choses vont mieux en ce moment, mais nous allons devoir attendre et voir. Il est notre capitaine et l'un des joueurs les plus importants. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour le retrouver le plus rapidement possible. En même temps, il faut savoir qu'il a traversé des jours difficiles, qu'il devait soutenir sa famille et que nous étions là pour le soutenir et le faire pendant tout le temps nécessaires »

L'article continue ci-dessous

On ne sait pas encore si Aubameyang avait voyagé hors de l'Angleterre pour rendre visite à sa mère, les voyages à travers le pays risquant de générer davantage de directives liées aux coronavirus qui doivent être respectées avant que l'attaquant ne puisse être autorisé à jouer. A la question s'il devait mettre son capitaine en quarantaine, Arteta a déclaré: "Je ne sais pas si cela arrivera. Il devait subvenir aux besoins de sa famille et il devait être avec eux."

En ce qui concerne la forme physique du reste de l'équipe, Arteta a fourni des nouvelles sur les différents blessés et en particulier Thomas Partey et Emile Smith Rowe en particulier.

"Voyons comment ils se débrouillent aujourd'hui", a déclaré l'Espagnol à propos du duo de milieu de terrain. «Ils ont une gêne dans différentes parties, Thomas et Emile. Il faudra voir comment cela évolue. Il nous reste encore quelques jours avant le match, mais pas longtemps, alors voyons comment ils récupèrent. Nous avons eu une journée de repos hier. Nous allons nous entraîner aujourd'hui et nous verrons comment va tout le monde. Je pense que Dani Ceballos s'entraînera avec l'équipe dans les prochains jours - probablement Pablo Mari aussi."