« Auba vient d’une autre galaxie » : l’ancien attaquant du BVB réussit un départ incroyable chez le promu en Liga

Lors de la victoire 3-2 à l’extérieur contre le participant à la Ligue des champions, Villarreal CF, samedi soir, il a établi plusieurs records.

Aubameyang a d’abord délivré deux passes décisives, avant d’inscrire lui-même le but de la victoire à la 88e minute pour les Galiciens. Il est ainsi le premier joueur sous le maillot du Depor au XXIe siècle à avoir marqué lors de chacun de ses quatre premiers matches de Liga.

Mais ce n’est pas tout. À 37 ans et 79 jours, il est également le joueur le plus âgé à avoir cumulé au moins une contribution décisive lors de ses quatre premiers matches avec son nouveau club dans l’élite espagnole depuis le début du siècle. Il détrône ainsi l’ancien international espagnol Fernando Morientes, qui avait à l’époque connu des débuts tonitruants au FC Valence.

Aubameyang a lui aussi fait des débuts tonitruants à La Corogne. L’attaquant, qui a annoncé il y a quelques jours sa retraite internationale avec le Gabon, a rejoint le promu en provenance de l’Olympique de Marseille contre une indemnité de transfert de 1,6 million d’euros et y a signé un contrat courant jusqu’en 2028. L’ancien attaquant du BVB en est désormais à six implications directes sur des buts lors de ses quatre premiers matches et contribue largement au fait que ce club historique soit encore invaincu à l’heure actuelle et occupe la quatrième place du classement avec huit points.

Beaucoup d’éloges pour Aubameyang : « Il vient d’une autre galaxie »

Rien d’étonnant, donc, à ce que les supporters et les médias en Espagne soient en ébullition. Ainsi, Marca a écrit : « Auba vient d’une autre galaxie. Il est sans aucun doute le meilleur joueur du Depor en ce début de championnat. »

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Aubameyang n’est pas le seul renfort de renom chez l’ancien participant à la Ligue des champions : le club entraîné par Fernando Hidalgo (47 ans) a notamment recruté cet été Jose Maria Gimenez (31 ans, Atlético de Madrid), Marc Casado (22 ans, FC Barcelone), Adama Traore (30 ans, West Ham United), Angelino (29 ans, AS Rome) et Jonathan Asp Jensen (20 ans, Bayern Munich).